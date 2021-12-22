Лавров допустил возможность зеркального ответа России на ситуацию с RT DE

Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с RT заявил о возможности зеркального ответа российской стороны на ситуацию с RT DE.

«Многие годы такая дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается. И у нас, конечно, часто возникало искушение ответить зеркально, ответить взаимностью, но до недавнего времени у нас преобладала убеждённость, что мы не хотим в этой ситуации идти по такому же пути удушения прессы, удушения СМИ, как этим занимаются наши западные партнёры. Но, вы знаете, как и в случае с обеспечением российской безопасности, всякому терпению есть предел», — сказал министр.

В связи с этим Лавров не исключает, что российской стороне придётся действовать.

«Если эта ситуация будет продолжаться, то вынуждены будем отвечать», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян после удаления YouTube-канала RT auf Sendung заявила, что телеканал нигде не сталкивался с такими ограничениями и попытками помешать выйти в эфир, как в Германии.