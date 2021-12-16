В Google объяснили удаление аккаунта телеканала RT DE на YouTube

В пресс-службе Google в России объяснили удаление аккаунта телеканала RT DE на YouTube.

«Канал RT DE был удалён с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удалён, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube», — цитирует ТАСС сообщение Google.

В компании пояснили, что канал RT auf Sendung также был удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удаление канала RT DE на YouTube. По её словам, «каждый поздравляет с премьерой как умеет».

YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевещания.

28 сентября руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».