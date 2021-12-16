В Google объяснили удаление аккаунта телеканала RT DE на YouTube

Короткая ссылка
В пресс-службе Google в России объяснили удаление аккаунта телеканала RT DE на YouTube.
В Google объяснили удаление аккаунта телеканала RT DE на YouTube
  • Reuters

«Канал RT DE был удалён с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удалён, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube», — цитирует ТАСС сообщение Google.

В компании пояснили, что канал RT auf Sendung также был удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удаление канала RT DE на YouTube. По её словам, «каждый поздравляет с премьерой как умеет».

YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевещания.

28 сентября руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить