В Google объяснили удаление аккаунта телеканала RT DE на YouTube
- Reuters
«Канал RT DE был удалён с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удалён, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube», — цитирует ТАСС сообщение Google.
В компании пояснили, что канал RT auf Sendung также был удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удаление канала RT DE на YouTube. По её словам, «каждый поздравляет с премьерой как умеет».
YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевещания.
28 сентября руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».