YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевещания.

«Но нам не страшно. Мы готовы ко всему», — написала в Telegram руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

Она отметила, что смотреть эфир можно в стриме de.rt.com/LiveTV.

RT DE начал вещание 16 декабря. В прямом эфире будут транслироваться новости, ток-шоу и документальные фильмы на немецком языке.

RT на немецком был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE — номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние 12 месяцев.

Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные SimilarWeb).