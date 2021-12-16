YouTube удалил новый канал RT DE

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YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевещания.
YouTube удалил новый канал RT DE
  • Reuters

«Но нам не страшно. Мы готовы ко всему», — написала в Telegram руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

Она отметила, что смотреть эфир можно в стриме de.rt.com/LiveTV.

RT DE начал вещание 16 декабря. В прямом эфире будут транслироваться новости, ток-шоу и документальные фильмы на немецком языке.

RT на немецком был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE — номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние 12 месяцев.

Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные SimilarWeb).

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