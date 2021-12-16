Захарова прокомментировала удаление канала RT DE на YouTube
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«Пока давала интервью RT DE, YouTube заблокировал их новый канал. И всё это в день запуска телевещания», — написала Захарова в Telegram.
По её словам, ничего другого и не ожидали.
«Как говорится, каждый поздравляет с премьерой как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто — толчёным стеклом, подсыпанным в туфли», — отметила она.
Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевещания.