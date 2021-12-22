RT назвал неправомерным решение немецкого медиарегулятора снять со спутникового вещания RT DE

Немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

«Действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положениям которой он должен неукоснительно следовать. Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений», — заявили в пресс-службе RT.

Отмечается, что российский телеканал считает данные действия незаконными.

«Мы считаем действия немецкого регулятора незаконными и убеждены, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке. Наши зрители по-прежнему могут смотреть RT DE на сайте, через Smart TV, а также через мобильное приложение RT News», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия, не имея юридических оснований, делает всё возможное, чтобы сделать вещание телеканала RT DE со спутника невозможным, при этом давление в данном случае оказывается не только на журналистов, но и на частный бизнес.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян после удаления YouTube-канала RT auf Sendung заявила, что телеканал нигде не сталкивался с такими ограничениями и попытками помешать выйти в эфир, как в Германии.