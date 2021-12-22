RT назвал неправомерным решение немецкого медиарегулятора снять со спутникового вещания RT DE

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RT
Немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.
RT назвал неправомерным решение немецкого медиарегулятора снять со спутникового вещания RT DE
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«Действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положениям которой он должен неукоснительно следовать. Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений», — заявили в пресс-службе RT.

Отмечается, что российский телеканал считает данные действия незаконными.

«Мы считаем действия немецкого регулятора незаконными и убеждены, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке. Наши зрители по-прежнему могут смотреть RT DE на сайте, через Smart TV, а также через мобильное приложение RT News», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия, не имея юридических оснований, делает всё возможное, чтобы сделать вещание телеканала RT DE со спутника невозможным, при этом давление в данном случае оказывается не только на журналистов, но и на частный бизнес.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян после удаления YouTube-канала RT auf Sendung заявила, что телеканал нигде не сталкивался с такими ограничениями и попытками помешать выйти в эфир, как в Германии.

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