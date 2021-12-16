Симоньян: RT нигде не сталкивался с такими трудностями и ограничениями, как в Германии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян после удаления YouTube-канала RT auf Sendung заявила, что телеканал нигде не сталкивался с такими ограничениями и попытками помешать выйти в эфир, как в Германии.

Она отметила, что немецкое правительство удивительнейшим образом ведёт себя в этой ситуации.

«Мало того, что ни в одной стране мира, нигде мы не сталкивались изначально с такими трудностями, с такими ограничениями и такими попытками не дать нам выйти в эфир, так ещё и как только мы вышли в эфир, они заблокировали уже наш новый канал на YouTube», — сказала Симоньян.

По её словам, она не может сказать, что это сильно удивило команду телеканала, поскольку RT DE вышел, «всё-таки, в первую очередь не на YouTube, а в эфир как настоящий большой телеканал».

Главред RT добавила, что вещание телеканала доступно и в эфире, и на сайте, и в приложении.

«Посмотрим, что они будут делать дальше. В том, что у них проснётся уважение к свободе слова, я очень сильно сомневаюсь. А вот в том, что немецкий народ и аудитория, которые увидят, как их в основном принадлежащие американцам немецкие СМИ обманывают годами и десятилетиями... оценят, что им рассказывают совсем другую, настоящую правду, — в этом я не сомневаюсь», — заявила Симоньян.

Ранее YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевещания.

28 сентября руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который будет в прямом эфире транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Запуску телеканала RT DE в Германии предшествовала беспрецедентная атака со стороны немецких властей и СМИ. В докладе МВД о работе немецкой контрразведки 2020 года RT упоминался в разделе «Шпионаж и прочая разведывательная деятельность». Кроме того, RT критиковал занимавший на тот момент пост главы бундестага Вольфганг Шойбле: «С помощью телевизионного канала Russia Today Москва пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями». Rheinische Post отмечал: «Медийная мощь России в Германии растёт. Согласно оценке, проведённой экспертом по Восточной Европе Сюзанной Шпан, RT DE обогнал в начале ноября Deutsche Welle по числу подписчиков на Facebook».

В августе 2021 года RT получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на «информацию и анализ немецких властей».