Косачёв о запуске RT DE: бренд RT гарантирует проверенную информацию

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв обратился к аудитории телеканала RT DE, отметив, что RT является знаком качества журналистики и брендом, гарантирующим, что информация проверена.
Косачёв о запуске RT DE: бренд RT гарантирует проверенную информацию
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«Я хотел бы сказать вашей широкой аудитории — смотрите RT. Ибо это знак качества журналистики, бренд, который гарантирует, что информация проверена и за неё отвечает высокопрофессиональная команда», — отметил Косачёв.

По его словам, сейчас в мире не так много надёжных СМИ со своим мнением вне мейнстрима. Он отметил, что для того, чтобы иметь более широкую картину событий, есть смысл читать и видеть разные мнения.

Косачёв считает, что в нынешней ситуации в мире очень нужен трезвый голос, который бы говорил правду о другой стороне.

«Такой голос, как RT», — подчеркнул он.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который будет в прямом эфире транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE — номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние 12 месяцев.

Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные Similarweb).

Запуску телеканала RT DE в Германии предшествовала беспрецедентная атака со стороны немецких властей и СМИ.

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