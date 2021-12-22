Захарова: Германия делает всё для того, чтобы сделать вещание RT DE невозможным
- РИА Новости
«Вы видели, что сейчас происходит вокруг начала вещания со спутника телеканала RT? Вы знаете, что Германия делает всё, для того чтобы заблокировать и не просто приостановить, а сделать вещание со спутника RT DE невозможным. Это же прямое вмешательство в работу журналистов, это не просто вмешательство, а это препятствование работе журналистов самым грубым образом», — сказала она в эфире «Соловьёв LIVE».
Дипломат подчеркнула, что на фоне этой ситуации нет никаких заявлений ОБСЕ, в частности со стороны представителя организации по вопросам свободы слова Терезы Рибейро.
«Где все профессиональные организации? Где журналистские объединения тех же самых США, которые по России высказываются, по-моему, ежемесячно. Где их заявления относительно того, что по прямому указанию из Берлина идёт вмешательство в журналистскую работу? Это во-первых, а во-вторых, это же, между прочим, спутник частный, это частная компания. Это давление уже и на журналистов, и на частный бизнес», — заявила представитель МИД.
Захарова добавила, что никаких юридических оснований под этими действиями «быть просто не может».
В пресс-службе телеканала RT ранее назвали непорядочными действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале «позаботятся».
16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.