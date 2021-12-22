Захарова: Германия делает всё для того, чтобы сделать вещание RT DE невозможным

Германия, не имея юридических оснований, делает всё возможное, чтобы сделать вещание телеканала RT DE со спутника невозможным, при этом давление в данном случае оказывается не только на журналистов, но и на частный бизнес. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вы видели, что сейчас происходит вокруг начала вещания со спутника телеканала RT? Вы знаете, что Германия делает всё, для того чтобы заблокировать и не просто приостановить, а сделать вещание со спутника RT DE невозможным. Это же прямое вмешательство в работу журналистов, это не просто вмешательство, а это препятствование работе журналистов самым грубым образом», — сказала она в эфире «Соловьёв LIVE».

Дипломат подчеркнула, что на фоне этой ситуации нет никаких заявлений ОБСЕ, в частности со стороны представителя организации по вопросам свободы слова Терезы Рибейро.

«Где все профессиональные организации? Где журналистские объединения тех же самых США, которые по России высказываются, по-моему, ежемесячно. Где их заявления относительно того, что по прямому указанию из Берлина идёт вмешательство в журналистскую работу? Это во-первых, а во-вторых, это же, между прочим, спутник частный, это частная компания. Это давление уже и на журналистов, и на частный бизнес», — заявила представитель МИД.

Захарова добавила, что никаких юридических оснований под этими действиями «быть просто не может».

В пресс-службе телеканала RT ранее назвали непорядочными действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале «позаботятся».

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.