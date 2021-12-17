RT прокомментировал заявление европейского комиссара о вещании RT DE в Германии

В пресс-службе телеканала RT назвали непорядочными действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале «позаботятся».

Комиссар ошибочно считает, что RT DE территориально находится в Берлине. Телеканал ведёт трансляции из московских студий по лицензии, которую выдала Сербия.

Шмид отметил, что новый канал RT вызывает раздражение, добавив, что «о нём позаботятся».

В настоящее время комиссар пытается с помощью своих полномочий надавить на независимых европейских операторов спутникового телевидения, чтобы заставить их прекратить вещание RT DE.

«Мы расцениваем подобные действия с его стороны как не только неразумные, но и откровенно непорядочные. Не говоря уже о том, что нарушены законные права RT DE», — говорится в заявлении пресс-службы RT.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который будет в прямом эфире транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал RT auf Sendung был удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян после удаления YouTube-канала RT auf Sendung заявила, что телеканал нигде не сталкивался с такими ограничениями и попытками помешать выйти в эфир, как в Германии.