Руководитель RT DE прокомментировала удаление нового канала RT на YouTube

Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала удаление нового канала RT на немецком на YouTube.

Она отметила, что запуск круглосуточного вещания телеканала RT DE в немецком сообществе назвали «политическим землетрясением на ТВ-рынке».

«Мы предупреждали, что 16 декабря мы выйдем в эфир, но нам не верили. Я так понимаю, что настолько у них было понимание, что мы в эфире не будем, и они нас не слушали. Сегодня они проспали всё. И когда проснулись, где-то к полудню началась эта массовая истерика. В YouTube, на самом деле, где-то пять часов новостных мы провещали», — отметила она.

По её словам, заблокированный на YouTube канал RT DE не имел отношения к тем аккаунтам, которые были ранее заблокированы. Этот канал был предназначен для постоянной трансляции эфира.

«Было забавно наблюдать, как они отреагируют, хотелось верить в лучшее. И я думаю: «Ну не, это как бы вообще не имеет отношения к тем каналам, они заведены на других людей, тут идёт другой продукт, и его объективно делает другая физически редакция...» Тем не менее в один момент — предупреждение и удалили канал», — рассказала она.

Токтосунова заявила, что до сегодняшнего дня считала, что в Google сами принимали решения о блокировке YouTube-каналов RT.

«Сегодня мне показалось, второй раз это синхронизировано с какой-то массовой истерикой против нас... Синхронизировано с некой официальной реакцией Германии, я бы так сказала», — считает она.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который будет в прямом эфире транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал RT auf Sendung был удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян после удаления YouTube-канала RT auf Sendung заявила, что телеканал нигде не сталкивался с такими ограничениями и попытками помешать выйти в эфир, как в Германии.

28 сентября YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part.