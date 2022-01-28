Лавров в разговоре с главой МИД ФРГ Бербок призвал отказаться от дискриминации RT DE

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок призвал правительство Германии отказаться от дискриминации RT DE.
Лавров в разговоре с главой МИД ФРГ Бербок призвал отказаться от дискриминации RT DE
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«С.В. Лавров в очередной раз призвал правительство ФРГ отказаться от дискриминационных действий в отношении канала RT на немецком языке», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Ранее Лавров заявил, что напомнит главе МИД ФРГ Анналене Бербок о возможности ответных мер в отношении немецких СМИ из-за давления на RT DE.

В декабре 2021 года стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

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