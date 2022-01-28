Лавров заявил, что напомнит главе МИД ФРГ о возможности ответных мер в ситуации с RT DE

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что напомнит главе МИД ФРГ Анналене Бербок о возможности ответных мер в отношении немецких СМИ из-за давления на RT DE.

Об этом Лавров заявил в интервью главредам радиостанций Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Он напомнил, что, когда в России с визитом была Бербок, он предупредил о возможности ответных мер в отношении немецких СМИ, если давление на RT DE не прекратится.

«Я думаю, что она и её делегация услышали об этом. И я, буквально когда мы закончим наш разговор, у меня будет с ней телефонный контакт ещё один, и я обязательно напомню, так и планировал сделать», — сказал глава МИД России.

Также Лавров заявил, что Москва ответит в случае продолжения притеснения RT в Германии.

18 января глава российского МИД по итогам встречи с Бербок заявил, что Москва не хочет создавать препятствия для работы немецких журналистов в России, но может быть вынуждена это сделать, если ситуация с RT в Германии не будет урегулирована.

В тот же день Союз журналистов России передал главе МИД Германии обращение по поводу ситуации с вещанием RT DE в ФРГ.

В декабре 2021 года стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.