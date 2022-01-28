Лавров: Россия ответит в случае продолжения притеснения RT в Германии

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Москва ответит в случае продолжения притеснения RT в Германии, сказал глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Россия ответит в случае продолжения притеснения RT в Германии
  • AP

«Буквально вчера в очередной раз наше посольство требовало объяснений, там идут процедуры», — сказал Лавров.

Он добавил, что немецкая сторона знает о возможности ответных мер.

«Как вы выразились (про ответные меры. — RT), немцы знают, что так будет, если этого не произойдёт (если притеснение не закончится. — RT)», — сказал Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

18 января Союз журналистов России передал главе МИД Германии Анналене Бербок обращение по поводу ситуации с вещанием RT DE в ФРГ.

В декабре 2021 года стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

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