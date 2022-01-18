Союз журналистов России передал главе МИД Германии обращение по ситуации с RT DE

Союз журналистов России (СЖР) передал главе МИД Германии Анналене Бербок обращение по поводу ситуации с вещанием RT DE в ФРГ.

Представитель союза Тимур Шафир на пресс-конференции по итогам переговоров Бербок с главой МИД России Сергеем Лавровым обратил внимание на опасность политизации вопроса запрета деятельности RT DE на территории Германии.

«Мы от имени Союза журналистов России... подготовили официальное обращение к вам, мы пользуемся этой возможностью, чтобы передать вам это обращение, надеемся, что вы внимательно его рассмотрите», — сказал представитель СЖР.

В свою очередь, Бербок заявила, что в Германии не может быть государственного вмешательства в свободу прессы.

«Всеми этими вопросами занимаются компетентные ведомства», — сказала немецкий дипломат.

Ранее стало известно, что Лавров и Бербок на переговорах в Москве затронули проблемы, с которыми сталкивается телеканал RT DE в Германии.

22 декабря 2021 года стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.