Лавров: Россия рассчитывает на принятие ФРГ мер, которые не будут дискриминировать RT DE

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на принятие Германией мер, которые не будут дискриминировать RT DE.
Лавров: Россия рассчитывает на принятие ФРГ мер, которые не будут дискриминировать RT DE
  • AP

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

«Мы рассчитываем, что Германия как участник этих международных договоров и соглашений всё-таки примет меры, которые не будут дискриминировать канал RT DE», — сказал он по итогам переговоров с германской коллегой.

22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что ФРГ осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал защитить интересы канала RT DE.

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