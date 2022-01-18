Лавров: Россия рассчитывает на принятие ФРГ мер, которые не будут дискриминировать RT DE

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на принятие Германией мер, которые не будут дискриминировать RT DE.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

«Мы рассчитываем, что Германия как участник этих международных договоров и соглашений всё-таки примет меры, которые не будут дискриминировать канал RT DE», — сказал он по итогам переговоров с германской коллегой.

22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что ФРГ осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал защитить интересы канала RT DE.