Песков отметил необходимость защитить интересы канала RT DE

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал защитить интересы канала RT DE.

«Главное — защитить интересы RT. Это будет полезнее, чем заниматься ответной реакцией. Но в любом случае это требует зеркальных действий каких-то, адекватных», — цитирует Пескова РИА Новости.

22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.