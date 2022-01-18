Лавров и глава МИД ФРГ на переговорах затронули проблемы в работе RT DE

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок на переговорах в Москве затронули проблемы, с которыми сталкивается телеканал RT DE в Германии.

«Затронули те проблемы, с которыми сталкивается в Германии телеканал RT DE, и обозначили наши ожидания в этой связи», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с Бербок.

Он отметил, что и российские СМИ в Германии, и немецкие СМИ в России должны работать в равных, недискриминационных условиях.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.

22 декабря 2021 года стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.