Лавров и глава МИД ФРГ на переговорах затронули проблемы в работе RT DE

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок на переговорах в Москве затронули проблемы, с которыми сталкивается телеканал RT DE в Германии.
Лавров и глава МИД ФРГ на переговорах затронули проблемы в работе RT DE
  • AP

«Затронули те проблемы, с которыми сталкивается в Германии телеканал RT DE, и обозначили наши ожидания в этой связи», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с Бербок.

Он отметил, что и российские СМИ в Германии, и немецкие СМИ в России должны работать в равных, недискриминационных условиях.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.

22 декабря 2021 года стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

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