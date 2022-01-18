Лавров напомнил о возможности зеркальных мер по СМИ ФРГ, если проблемы RT DE не решатся

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет создавать препятствия для работы немецких журналистов в России, но может быть вынуждена это сделать, если ситуация с RT в Германии не будет урегулирована.

«У нас нет никакого интереса к тому, чтобы действовать зеркально, но на данном этапе ожидаем конкретных действий со стороны германских партнёров», — сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД ФРГ, комментируя ситуацию с RT DE в Германии.

Он отметил, что желания «создавать какие-либо препятствия на пути осуществления профессиональной деятельности немецких журналистов в Российской Федерации» нет.

«Но, если потребуется, будем вынуждены — как бы нам ни хотелось этого избежать — предпринимать встречные действия», — добавил Лавров.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции с российским коллегой заявила, что правительство Германии не вмешивалось в работу RT DE.

В декабре 2021 года стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.