Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что власти Германии не вмешивались в работу RT DE

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции с российским коллегой заявила, что правительство Германии не вмешивалось в работу RT DE.
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что власти Германии не вмешивались в работу RT DE
  • AP

«Russia Today работает в Германии, транслируется по интернету, и канал сам подтверждает, что он четвёртый по величине в социальных сетях», — сказала Бербок.

По её словам, у журналистов RT DE «всегда есть доступ к пресс-конференциям правительства», канал представлен «практически на каждой демонстрации».

«И то, что есть государственное вмешательство, — это просто неправда», — сказала она.

Также Бербок заявила, что YouTube принял решение об удалении каналов RT DE, потому что «было нарушение правил вещания, и с правительством Германии это не имеет ничего общего».

«И вмешательство правительства Германии противоречило бы нашей Конституции», — сказала Бербок.

  • Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что власти Германии не вмешивались в работу RT DE

В ходе пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров сказал, что у российской стороны есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в ФРГ.

«У нас есть основания полагать, что германское правительство имеет к происходящему (притеснения RT DE в ФРГ. — RT) непосредственное отношение», — сказал он.

Ранее Лавров сообщил, что они с главой МИД ФРГ на переговорах в Москве затронули проблемы, с которыми сталкивается телеканал RT DE в Германии.

В декабре 2021 года стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.

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