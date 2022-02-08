Посол России в Сербии Боцан-Харченко раскритиковал действия Германии в отношении RT DE

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Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко прокомментировал ситуацию с сербской лицензией RT DE в эксклюзивном интервью каналу.
Посол России в Сербии Боцан-Харченко раскритиковал действия Германии в отношении RT DE
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«Это удар по RT, вообще по нашему информационному присутствию в Германии… удар — и крайне неприятная, я бы даже сказал, унизительная ситуация для Сербии, лицензию которой, выданную в полном соответствии с Европейской конвенцией о телевещании, просто-напросто проигнорировали. Причём Сербия проявила здесь принципиальный подход, действуя в рамках этой конвенции. Другими словами, действуя в рамках европейских и международных норм в данной сфере. К чему, кстати говоря, её партнёры по ЕС всегда призывают. В данном случае они сами попрали совершенно вызывающе эти нормы… Так что отношение, конечно, самое негативное. И плюс для Сербии, которая делает выводы, это пример, конечно, одностороннего подхода к информационному присутствию России», — сказал он.

2 февраля стало известно, что в документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания. Это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и в приложении RT, а также на платформе Odysee.

Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова отметила, что решение немецкого регулятора MABB будет обжаловано в суде.

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