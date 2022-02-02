RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора MABB

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RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора MABB, который запретил вещание RT DE. Об этом заявила руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова.
RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора MABB
  • РИА Новости

«RT DE Productions обжалует в суде сегодняшнее решение MABB», — написала она в Telegram.

По её словам, утверждения MABB о том, что RT DE Productions несёт ответственность за вещание канала RT DE, являются абсолютно необоснованными.

«Мы разъяснили регулятору, как функционирует наша производственная деятельность, и недвусмысленно указали, что мы не являемся ответственным вещателем RT DE», — добавила Токтосунова.

Она отметила, что MABB пытается ложно выдать продюсерскую компанию RT DE Productions за вещателя телеканала RT DE, базирующегося в Москве.

«Мы не понимаем, зачем, предположительно, информированному и независимому регулирующему органу понадобилось бы действовать в соответствии с мотивами, кажущимися сугубо политическими, и под эгидой ложной версии реальности, отвечающей его интересам. Разрешая своему регулятору поступать таким образом, Германия заявляет другим странам, подчиняющимся европейским конвенциям: для всех действуют одни правила, а для вас — другие», — заявила Токтосунова.

Ранее стало известно, что в документе, полученном компанией RT DE Productions в Берлине, говорится, что за вещание ответственна именно эта компания, — это значит, что никакая другая европейская инстанция, кроме MABB, не может лицензировать канал.

Регулятор постановил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Позднее стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

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