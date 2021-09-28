«Резкая форма недовольства»: чем могут быть продиктованы призывы создать армию Республики Сербской

Член президиума Боснии и Герцеговины, экс-лидер Республики Сербской Милорад Додик выступил за создание отдельной от Сараево армии. Кроме того, он призвал депутатов местного парламента отказаться от всех решений высокого представителя ООН по Боснии. По словам экспертов, заявление Додика вызвано несколькими факторами. В частности, они обратили внимание на обострение ситуации с правами сербов в частично признанной республике Косово. Однако главной причиной анонсированных экс-президентом контрмер аналитики назвали ответную реакцию на стремление Запада разрушить автономию Республики Сербской, которую она получила по Дейтонским соглашениям.

Республика Сербская (РС) собирается отозвать своё согласие на общую армию в рамках Боснии и Герцеговины (БиГ) и сформировать собственные вооружённые силы. Об этом объявил член президиума БиГ, бывший президент РС Милорад Додик в эфире национального телевидения автономии.

«Мы отзовём наше согласие из закона об армии, отзовём наше согласие из закона о Высоком судебном и прокурорском совете. Мы предложим (парламенту. — RT), и об этом будет приниматься решение в ближайшие дни, чтобы через отмену закона об армии через несколько месяцев сформировать армию Республики Сербской», — сказал Додик журналистам.

По словам экс-лидера республики, конституция Боснии и Герцеговины позволяет РС держать собственные войска. Также он выразил надежду, что депутаты откажутся от всех решений высокого представителя ООН по БиГ немецкого дипломата Кристиана Шмидта, который был назначен на свой пост 27 мая.

Ранее Додик потребовал закрыть канцелярию высокого представителя. Москва также выразила протест и сообщила, что при утверждении кандидатуры Шмидта были нарушены такие важнейшие процедуры, как одобрение боснийскими сторонами и Советом Безопасности ООН.

Напомним, политическое устройство Боснии определяют заключённые в декабре 1995 года Дейтонские соглашения. Договорённости положили конец кровопролитной гражданской войне и разделили регион бывшей Югославии на два обособленных административно‑территориальных образования (энтитета) — мусульмано‑хорватскую Федерацию БиГ и Республику Сербскую.

Соблюдение гражданской части Дейтонских соглашений контролирует высокий представитель ООН по БиГ. Он имеет право отменять решения властей Боснии и увольнять госдеятелей, если они угрожают безопасности региона. Предполагалось, что его власть будет носить временный характер, но институт Высокого представителя функционирует до сих пор.

«Подвергаются притеснениям»

Эксперты считают, что Додик хоть больше и не является президентом, но по-прежнему остаётся авторитетной фигурой в РС, способной оказывать существенное влияние на процессы принятия решений. Аналитики отметили, что его резонансные инициативы появились на фоне заметно обострившейся обстановки в Косове.

«На Балканах сербы периодически подвергаются притеснениям либо прямому насилию. В Косове, например, их выдавливают из края, и практически нет никаких способов защиты. Это обстоятельство учитывают не только в Белграде, но, видимо, и в Республике Сербской, которая тоже находится в непростом положении», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудники института Европы РАН Павел Кандель.

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20 сентября спецназ частично признанной республики занял переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией — речь шла о модернизации инфраструктуры и улучшении условий труда полицейских. Как утверждают в Белграде, в реальности силовики начали принуждать местных жителей снимать с автомобилей сербские госномера и заменять их на временные знаки Косова.

Сербы расценили эти действия как посягательство на их права и начали акцию протеста. Силовики Приштины применили против демонстрантов слезоточивый газ. Столкновения по-прежнему продолжаются.

Президент Сербии Александар Вучич потребовал от Приштины отвести войска. Наряду с этим к административной линии Косова были стянуты формирования сербской армии, вооружённые танками Т-72, бронетранспортёрами «Лазар», бронемашинами «Милош». В небе были замечены истребители МиГ-29 и вертолёты Ми-35.

Североатлантический альянс призвал обе стороны к немедленной деэскалации. Также было увеличено количество и продолжительность патрулей подчинённых НАТО международных сил KFOR (Kosovo Force).

Дипломатическую поддержку Белграду оказывает Москва. Ответственность за обострение обстановки МИД РФ возложил на власти частично признанной республики.

Бойцы KFOR на учениях

© KFOR Public Affairs Office

Как пояснил Кандель, в Косове наблюдается очередная попытка Приштины урезать сербское население в правах и оказать давление на Белград. При этом эксперт исключает вероятность вооружённого конфликта.

«Не думаю, что Белград введёт войска. Ну а Запад, как и прежде, реагирует очень вяло. И это неудивительно, так как НАТО, Вашингтон, Брюссель — они все на стороне албанцев», — отметил Кандель.

«Антисербские решения»

Как считают эксперты, ещё одним фактором, которым была вызвана инициатива Додика о создании собственной армии, является протест Баня-Луки против сохраняющегося института высокого представителя, деятельность которого подрывает автономию Республики Сербской.

В начале августа в интервью RT президент РС Желька Цвиянович заявила, что высокие представители «многократно нарушали права человека», вводя санкции против легитимно избранных представителей власти. Также, по её словам, они грубо вмешивались в дела РС.

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«Высокие представители упорствовали в нарушении правовых рамок своего мандата, меняли конституции (кроме общей Конституции БиГ, отдельные основные законы имеются у обоих энтитетов. — RT), законы, подменяли собой полномочия парламента, судебной системы и многие другие институции. Теперь пришло время, когда нужно каким-то образом отказаться от такой квазиинституции», — подчеркнула Цвиянович.

В июле резолюция об упразднении должности высокого представителя по БиГ была внесена на голосование Совета Безопасности ООН Москвой и Пекином. Она предусматривала прекращение мандата с 31 июля 2022 года. Документ не требовал снятия с поста Шмидта с оговоркой, что его полномочия не будут выходить за рамки субординаций, прописанных в действующих соглашениях.

Ни одно государство не голосовало против российско-китайской резолюции, но поддержали её только сами РФ и КНР, остальные 13 членов воздержались. Таким образом, документ не был принят. Цвиянович заявила, что резолюция давала «международному сообществу шанс выйти из кризисной ситуации» и выразила сожаление, что она не была одобрена.

«Я весьма ценю данную резолюцию, которая была замечательной попыткой дать международному сообществу шанс выйти из кризисной ситуации, при этом хотя бы отчасти сохранив своё реноме. К сожалению, мы видели, какая последовала реакция, и эта инициатива не возымела успеха потому, что некоторые неустанно и упорно продолжают защищать то, что было бы аномалией в любом демократическом государстве», — сказала Цвиянович.

Президент Республики Сербской Желька Цвиянович

AP

© Darko Vojinovic

Как пояснил в комментарии RT научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт, высокий представитель по БиГ давно превратился в проводника политики западных государств, которая направлена на трансформацию Боснии в «централизованное государство».

«Создание собственной армии — это резкая форма недовольства, но носит защитный характер. Додик, будучи верховным представителем сербской общины в президиуме БиГ, выражает понятную обеспокоенность будущим Республики Сербской, автономию которой в нарушение Дейтонских соглашений пытаются уничтожить», — рассуждает Энгельгардт.

По словам эксперта, помимо полномочий высокого представителя, Запад активно пользуется властью Конституционного суда БиГ, превратив инстанцию в «послушный механизм».

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«Конституционный суд состоит из трёх иностранцев, двух сербов, двух бошняков (славян, принявших ислам. — RT) и двух хорватов. Инстанция проводит антисербские решения, пользуясь голосами трёх иностранцев и двух мусульман. Получается большинство, которого достаточно, чтобы принимать дискриминационные постановления», — заявил Энгельгардт.

Одной из последних норм, которая вызвала негодование Баня-Луки, стало решение Конституционного суда БиГ о том, что лесной фонд Республики Сербской не может являться собственностью автономии. Как пояснил Энгельгардт, речь идёт о том, что леса РС должны быть переданы во владение властям в Сараеве.

«По сути, Конституционный суд БиГ, вновь используя большинство голосов, лишил Республику Сербской своих же лесов. Естественно, что Баня-Лука категорически против такого решения. Да, Республика Сербская вряд ли имеет ресурсы, чтобы создавать полноценную армию, но этот момент наверняка будет использоваться в политической борьбе за отстаивание законных прав автономии», — рассуждает Энгельгардт.

По мнению эксперта, ответственность за непрекращающееся давление на Баня-Луку несут западные государства. Их стратегической целью, как считает собеседник RT, является «выстраивание централизованного боснийского государства, в котором главную роль будут играть бошняки».

Силовики Республики Сербской на учениях

Reuters

© Dado Ruvic

Аналогичной точки зрения придерживается Павел Кандель. Как говорит эксперт, Запад фактически выписал высокому представителю по БиГ карт-бланш на самые разнообразные антисербские инициативы с целью ликвидации РС как автономного образования.

«Кристиан Шмидт, как и его предшественники, является своеобразным генерал-губернатором. Все они исходят из того, что могут игнорировать мнение руководства РС и не нести за это никакой ответственности. Опираясь на поддержку Запада, они преследуют цель максимально централизовать власть внутри Боснии, являющейся конфедеративной республикой», — сказал Кандель.

Как полагает собеседник RT, руководство Республики Сербской продолжит отстаивать интересы автономии, но без применения военных и насильственных методов.

«Не знаю по поводу реального создания армии. Это скорее дипломатическая игра, но какие-то достаточно радикальные инициативы Милорада Додика парламент может поддержать. Республика Сербская не хочет идти по пути обострения отношений, однако в ситуации растущего давления на неё Баня-Лука вынуждена принимать меры по защите своей автономии», — заключил Кандель.