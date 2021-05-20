Россия и Сербия начали совместные антитеррористические учения
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«В Республике Сербия состоялось открытие совместного российско-сербского тактического учения антитеррористической направленности», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.
Отмечается, что учения продлятся до 25 мая с участием подразделений специального назначения двух стран. От российской стороны привлечены около 200 военных и 11 единиц техники соединения спецназначения Западного военного округа.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл встречу в Москве с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным.