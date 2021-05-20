Россия и Сербия начали совместные антитеррористические учения

Минобороны России сообщило, что в Сербии начались российско-сербские тактические антитеррористические учения.

«В Республике Сербия состоялось открытие совместного российско-сербского тактического учения антитеррористической направленности», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Отмечается, что учения продлятся до 25 мая с участием подразделений специального назначения двух стран. От российской стороны привлечены около 200 военных и 11 единиц техники соединения спецназначения Западного военного округа.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл встречу в Москве с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным.