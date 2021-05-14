Патрушев провёл встречу с главой МВД Сербии
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.
Отмечается, что стороны «обсудили вопросы российско-сербского сотрудничества в области безопасности, подчеркнув, что между Советом безопасности России и Министерством внутренних дел Сербии налажено плодотворное взаимодействие по широкому спектру тем».
Они уделили отдельное внимание контртеррористической проблематике, а также обменялись мнениями по ситуации в целом на Балканском полуострове.
Ранее президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поддержку во время пандемии коронавирусной инфекции и передал президенту России Владимиру Путину и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу поздравления с праздником Пасхи.