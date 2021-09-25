Tanjug: сербские МиГ-29 провели патрулирование на административной линии с Косовом

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Сербские истребители МиГ-29 провели патрулирование на административной линии с сербским автономным краем Косово и Метохия.
Tanjug: сербские МиГ-29 провели патрулирование на административной линии с Косовом
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство Tanjug.

Уточняется, что военные самолёты Сербии дважды около полудня облетели воздушное пространство возле КПП «Ярине».

Ранее президент Сербии Александр Вучич по результатам заседания Совета безопасности республики заявил, что сербская сторона требует немедленного отвода от административной линии между Косово и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.

Вместе с этим Вучич пригрозил ответными мерами Белграда в связи с действиями косовских полицейских.

Утром 20 сентября косовский полицейский спецназ занял переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией, где было сосредоточено около 20 спецмашин, в том числе десять броневиков. В то же время сербы, возмущённые действиями косоваров, выдвинулись к переходам на более чем 400 автомобилях. Вечером этого же дня косовары применили против сербов слезоточивый газ.

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