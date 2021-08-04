Президент Республики Сербской прокомментировала резолюцию России и КНР по Боснии и Герцеговине

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Сергей Белоус
Президент Республики Сербской Желька Цвиянович в интервью RT положительно оценила отвергнутую СБ ООН российско-китайскую резолюцию по Боснии и Герцеговине (БиГ). В ней предлагалось упразднить введённую после окончания гражданской войны в стране должность высокого представителя.
Президент Республики Сербской прокомментировала резолюцию России и КНР по Боснии и Герцеговине
  • © Borislav Zdrinja/Xinhua
  • globallookpress.com

«Я весьма ценю данную резолюцию, которая была замечательной попыткой дать международному сообществу шанс выйти из кризисной ситуации, при этом хотя бы отчасти сохранив своё реноме. К сожалению, мы видели, какая последовала реакция, и эта инициатива не возымела успеха потому, что некоторые неустанно и упорно продолжают защищать то, что было бы аномалией в любом демократическом государстве», — отметила Цвиянович в беседе с RT.

По её словам, назначаемые высокие представители БиГ многократно нарушали права человека, в том числе «вводили санкции против легитимно избранных представителей власти».

«Высокие представители упорствовали в нарушении правовых рамок своего мандата, меняли конституции (кроме общей Конституции БиГ, отдельные основные законы имеются у обеих энтитетов — боснийско-хорватской федерации и Республики Сербский. — RT), законы, подменяли собой полномочия парламента, судебной системы и многие другие институции. Теперь пришло время, когда нужно каким-то образом отказаться от такой квазиинституции», — заявила президент Республики Сербской.

Подробнее — в материале RT.

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