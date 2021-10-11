Глава МВД Сербии рассказал об ожидаемых поставках вооружения из России
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По его словам, «армия и полиция на основании заключённых ранее соглашений и контрактов с Российской Федерацией станут намного сильнее, чем были ранее».
«Совершенно точно, что армия и полиция закупят самые современные технологии, среди прочего и производства России», — сказал он.
В мае замглавы Минобороны России Александр Фомин сообщил, что российская сторона передала Сербии партию модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС.