Глава МВД Сербии рассказал об ожидаемых поставках вооружения из России

На основании имеющих контрактов с Россией армия и полиция Сербии получат новейшие оборудование и вооружение. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин.

По его словам, «армия и полиция на основании заключённых ранее соглашений и контрактов с Российской Федерацией станут намного сильнее, чем были ранее».

«Совершенно точно, что армия и полиция закупят самые современные технологии, среди прочего и производства России», — сказал он.

В мае замглавы Минобороны России Александр Фомин сообщил, что российская сторона передала Сербии партию модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС.