В Минобороны России рассказали о передаче партии танков Т-72МС Сербии

Российская сторона передала Сербии партию модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

«Боевой состав Вооружённых сил Сербии пополнили модернизированные танки Т-72МС и бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М российского производства», — приводит Минобороны России его слова во время церемонии передачи машин в городе Ниш на территории 3-й механизированной бригады Сухопутных войск Сербии.

Фомин отметил, что поставленная техника отвечает всем современным стандартам и требованиям и укрепит боевой потенциал сербской армии.

Военачальник также заявил, что Россия будет продолжать оказывать содействие модернизации сербских вооружённых сил.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Сербии начались российско-сербские тактические антитеррористические учения.