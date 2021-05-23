В Минобороны России рассказали о передаче партии танков Т-72МС Сербии

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Российская сторона передала Сербии партию модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
В Минобороны России рассказали о передаче партии танков Т-72МС Сербии
  • © РИА Новости/Максим Блинов

«Боевой состав Вооружённых сил Сербии пополнили модернизированные танки Т-72МС и бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М российского производства», — приводит Минобороны России его слова во время церемонии передачи машин в городе Ниш на территории 3-й механизированной бригады Сухопутных войск Сербии.

Фомин отметил, что поставленная техника отвечает всем современным стандартам и требованиям и укрепит боевой потенциал сербской армии.

Военачальник также заявил, что Россия будет продолжать оказывать содействие модернизации сербских вооружённых сил.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в Сербии начались российско-сербские тактические антитеррористические учения.

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