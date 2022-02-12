Орбан назвал санкционную политику в отношении России стратегической ошибкой ЕС
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию его речи на YouTube-канале.
«Стратегию Брюсселя мы считаем ошибочной, а санкции против России — тупиком. Закрываясь от сотрудничества с Россией, европейские страны целиком уступают экономические возможности Китаю. Это стратегическая ошибка», — заявил он.
Орбан отметил, что Венгрия не может изменить направление внешней политики Евросоюза, поэтому разработала и использует венгерскую модель.
«Мы являемся членами ЕС и НАТО, но при этом сотрудничаем с Россией. Пример Венгрии доказывает, что это возможно», — подчеркнул венгерский лидер.
Ранее Орбан заявил, что Россия и Венгрия близки к договору о поставке дополнительно 1 млрд куб. м газа.