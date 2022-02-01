Орбан: Россия и Венгрия близки к договору о поставке дополнительно 1 млрд кубометров газа
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По словам Орбана, в течение долгих лет Венгрия осуществляет снижение коммунальных затрат за счёт российского газа, поэтому для венгров договорённость важна.
«Важно, что мы подошли очень близко к договорённости по поводу того, что на 1 млрд кубометров больше нам Россия будет поставлять ежегодно», — цитирует Орбана РИА Новости.
Путин, в свою очередь, отметил, что на поставленные Орбаном вопросы получен положительный ответ.
«Это касается и увеличения поставок газа. Нам нужно внимательно посмотреть на баланс самой Российской Федерации после прохождения осенне-зимнего периода, но поставка большего на 1 млрд объёма газа — это для нас не думаю, что будет какой-то большой проблемой. Мы понимаем вопросы, которые поставлены премьер-министром», — сказал президент.
Путин также отметил, что благодаря долгосрочным контрактам Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе.