Путин: Венгрия покупает газ из России в пять раз дешевле рыночной цены в Европе

Российский президент Владимир Путин сообщил, что благодаря долгосрочным контрактам Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе.

Об этом он сказал в ходе встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Путин отметил, что долгосрочные контракты позволяют Венгрии обеспечить стабильные поставки газа до 2036 года.

«Важно и то, что сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе», — цитирует ТАСС российского лидера.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита в Россию в феврале планирует обсудить расширение контракта с компанией «Газпром» по поставкам газа в страну.

«Газпром» в прошлом году подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года.