Премьер Венгрии Орбан намерен обсудить расширение контракта с «Газпромом»
- Legion-Media
«Хотели бы обсудить расширение нашего контракта на поставки газа, с тем чтобы увеличить объёмы», — сказал он в интервью ТАСС.
По словам Сийярто, с учётом энергетического кризиса Венгрии было бы выгодно увеличить объёмы поставок в рамках долгосрочного контракта.
Ранее Орбан заявил, что в стране довольны сотрудничеством с Россией в сфере энергетики. Он отметил своевременное выполнение Москвой своих обязательств по контрактам.