Премьер Венгрии Орбан намерен обсудить расширение контракта с «Газпромом»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита в Россию в феврале планирует обсудить расширение контракта с компанией «Газпром» по поставкам газа в страну, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Премьер Венгрии Орбан намерен обсудить расширение контракта с «Газпромом»
  • Legion-Media

«Хотели бы обсудить расширение нашего контракта на поставки газа, с тем чтобы увеличить объёмы», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Сийярто, с учётом энергетического кризиса Венгрии было бы выгодно увеличить объёмы поставок в рамках долгосрочного контракта.

Ранее Орбан заявил, что в стране довольны сотрудничеством с Россией в сфере энергетики. Он отметил своевременное выполнение Москвой своих обязательств по контрактам.

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