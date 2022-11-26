«В ЕС уничтожена европейская традиция»: как в Москве отреагировали на призыв ЕП к Сербии ввести санкции против России

В ЕС от Европы осталась только географическая привязка к континенту, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала рекомендации ЕП, в которых речь идёт о введении Сербией санкций против РФ ради вступления республики в Евросоюз. По её словам, в союзе уничтожены европейские традиции, в том числе постулаты закона и права. Эксперты, со своей стороны, отмечают, что если бы Белград поддался давлению Брюсселя в вопросе рестрикций против России, с которой у Сербии давно установлены прочные связи, то это бы вызвало возмущение в обществе. По мнению аналитиков, сербские власти продолжат придерживаться позиции по неприсоединению к ограничениям против РФ.

В ЕС от Европы осталась только географическая привязка к континенту, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала заявление премьера Сербии Аны Брнабич о новых рекомендациях Европарламента (ЕП), в которых речь идёт о признании независимости самопровозглашённой республики Косово и введении антироссийских рестрикций Сербией ради её вступления в Европейский союз.

«Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России. В ЕС уничтожена европейская традиция: извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности, идеалы гуманизма», — подчеркнула Захарова в своём Telegram.

Ранее сербский премьер-министр Ана Брнабич сообщила, что в рекомендациях Европарламента говорится о признании Сербией независимости Косова и о введении санкций против РФ как условий для вступления республики в ЕС.

Напомним, 23 ноября ЕП опубликовал на своём сайте рекомендации «о новой стратегии расширения ЕС» для Еврокомиссии, а также верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Евродепутаты призывают официальный Брюссель активизировать конструктивный диалог ЕС с властями Сербии и Косова «для достижения всеобъемлющего, юридически обязывающего соглашения о нормализации на основе взаимного признания». Отмечается, что это якобы необходимо обеим сторонам для продвижения «по своим собственным европейским путям».

«(Это. — RT) поспособствует региональной стабильности, процветанию и нормализации отношений», — уверены авторы документа.

В ЕП также отметили «критическую важность стремительного, прозрачного и добросовестного» решения всех актуальных вопросов по линии диалога Белград — Приштина.

Рекомендовано также продолжать переговоры с Сербией о её возможном членстве в ЕС «только при условии соблюдения ею санкций Евросоюза против России и достижения значительного прогресса в осуществлении реформ, связанных с ЕС».

«Призвать Сербию систематически придерживаться ограничительных мер и общей политики ЕС в отношении России, демонстрировать прогресс в области демократии и верховенства права, а также принимать ценности и приоритеты ЕС», — отмечается в рекомендациях ЕП.

Евродепутаты также считают необходимым пересмотреть деятельность всех двусторонних фондов Евросоюза и фондов для Сербии, «которые могут действовать в пользу сербских властей», в частности организаций, связанных с проектами, финансируемыми в рамках Экономического и инвестиционного плана для Западных Балкан, «чтобы гарантировать полное соответствие расходов ЕС стратегическим целям и интересам ЕС».

Заседание Европарламента

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Антироссийские усилия

Стоит отметить, что в Евросоюзе не первый раз говорят о необходимости того, чтобы Белград поддерживал линию антироссийских санкций. В частности, с таким призывом ещё весной выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, сохранение крепких связей Сербии с РФ якобы не соотносится с построением общего будущего этой страны с Евросоюзом.

Позднее, в июне, аналогичная идея была представлена в Европарламенте, на сайте которого был опубликован пресс-релиз комитета ЕП по международным делам, в котором содержится призыв к сербским властям незамедлительно присоединиться к рестрикциям ЕС в отношении России.

В июле и в октябре посол Евросоюза в Сербии Эмманюэль Жофре заявил, что Белград должен поддержать Брюссель в его противостоянии с РФ.

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Однако сербские власти, несмотря на такое давление, неоднократно заявляли, что не намерены вводить антироссийские санкции или выступать против Москвы.

Как заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, его страна не вступит в конфликт с Россией — многовековым, «а часто и единственным» союзником сербской стороны — и будет вести самостоятельную внешнюю политику.

О том, что республика не желает вводить санкции против России, не раз заявлял и президент Сербии Александр Вучич. Он отмечал, что Белград не изменит свою политику и что страна намерена выдержать давление извне.

На прошлой неделе Вучич назвал правильным решение не вводить антироссийские санкции. По его словам, этот шаг был хорошо продуман Белградом.

«Вызовет бурю негодования»

По словам экспертов, несмотря на то что в ЕС продолжают давить на Сербию по линии антироссийских санкций, Белград продолжает занимать крайне твёрдую позицию в этом вопросе.

«Сербская сторона укоренилась в своём намерении не поддаваться давлению ЕП и ЕС. Об этом также свидетельствует решение парламента Сербии и опросы общественного мнения, которые показывают, что абсолютное большинство сербского населения выступает против присоединения к антироссийским санкциям», — заявила в комментарии RT ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

По её словам, для Сербии крайне важно сохранить тесные связи с Россией, с которой она сотрудничает уже несколько веков.

«Желание остаться с РФ в дружеских отношениях мотивировано в том числе стремлением сербских властей отстаивать собственные интересы, удовлетворять экономические и энергетические потребности страны, в том числе за счёт выгодных предложений России по поставкам газа», — добавила эксперт.

Президент Сербии Александр Вучич

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Гуськова считает, что, оказывая давление на Сербию по вопросу антироссийских рестрикций, ЕС спекулирует на теме сохранения единства в Европе.

«Однако в данном случае речь идёт всё-таки не о единстве ЕС, а об оголтелой русофобии и сербофобии, которая наполняет сегодня Европу. Брюссель продолжит стоять на своём и увязывать антироссийские меры со вступлением Сербии в Евросоюз. Но если теоретически Белград поддастся давлению, то это вызовет бурю негодования в сербском обществе. В том числе и по этой причине Белград отказывается присоединяться к рестрикциям против РФ», — говорит Гуськова.

Как отметила, в свою очередь, профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина, антироссийские санкции — практически единственный инструмент давления на Сербию, которым располагает ЕС.

«В последние несколько месяцев он использует это на все лады. Подобные заявления, резолюции, как и недавно звучавшие угрозы о приостановке переговоров с Белградом о возможном членстве в ЕС, пока он не введёт санкции против РФ, лишь ещё больше толкают Сербию в сторону Москвы. Но этого, по всей видимости, как раз и не понимают в Евросоюзе, продолжая усиливать давление на Белград», — сказала Энтина в разговоре с RT.

С её точки зрения, в резолюции ЕП неслучайно речь идёт не только об антироссийских санкциях, но и о косовском вопросе.

«Ситуация в Косове и Метохии с точки зрения эскалации напряжённости серьёзно ухудшилась, и, соответственно, ЕС пытается максимально быстро втянуть Сербию в свою орбиту влияния, в том числе за счёт такого рода резолюций. Несмотря на то что этот документ носит рекомендательный характер, он тем не менее выстраивает некоторые правила игры внутри ЕС, показывая, что считалось бы для Брюсселя приемлемым поведением со стороны Сербии», — пояснила эксперт.

Однако, как отметила Энтина, Белград не готов на сегодняшний день проводить евроинтеграцию под колоссальным давлением, соглашаясь на любые компромиссы.

«Позиции Белграда и Брюсселя по вопросу антироссийских санкций и Косова — это две параллельные линии. Стороны по-разному трактуют понятие евроинтеграции, и Сербия не намерена подыгрывать ни Европарламенту, ни еврочиновникам», — заключила аналитик.