«Утилизация старой ненужной техники»: к каким последствиям могут привести поставки Киеву польских и словацких МиГ-29

Анонсированная властями Польши и Словакии передача Украине истребителей МиГ-29 выглядит как способ утилизации старого вооружения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что поставляемая Киеву техника будет уничтожаться российскими войсками и не сможет повлиять на ход конфликта. Ранее Варшава и Братислава объявили о намерении передать Киеву более 15 самолётов МиГ-29. В связи с этим Дмитрий Песков обратил внимание на то, что страны НАТО всё больше непосредственно втягиваются в противостояние на Украине. По словам аналитиков, подобные поставки могут в определённой степени усилить ВСУ, однако принципиально изменить ситуацию на поле боя они не в состоянии.

Заявленная передача Словакией и Польшей истребителей МиГ-29 Вооружённым силам Украины похожа на попытку избавиться от старого вооружения, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Такое ощущение, что эти страны занимаются таким образом утилизацией старой ненужной техники», — сказал он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что поставки истребителей Украине не повлияют на ход конфликта.

«Разумеется, поставка этой военной техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа», — отметил Песков.

Он добавил, что передача Киеву МиГ-29 является очередным свидетельством того, что целый ряд стран — членов НАТО «повышают уровень своей непосредственной вовлечённости в конфликт». Однако, подчеркнул Дмитрий Песков, вся поставленная Украине техника будет уничтожаться.

«Разумеется, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению», — заключил пресс-секретарь президента.

Три истребителя без моторов

Накануне правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Об этом 17 марта сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер. При этом из 13 самолётов, предназначенных Украине, три истребителя будут переданы ВСУ без двигателей. В своём заявлении Хегер подчеркнул, что процесс передачи МиГ-29 Братислава координирует со своими союзниками, в частности с Польшей. Кроме того, Киев получит от Братиславы элементы системы ПВО «Куб».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

РИА Новости

© Алексей Никольский

Стоит отметить, что Словакия оказывает помощь Украине не безвозмездно. За поставку МиГ-29 Братислава рассчитывает получить компенсацию в размере $900 млн. По словам и. о. министра обороны республики Ярослава Надя, $700 млн из этой суммы республика получит в виде военной техники из США, а остальное — в виде денежных траншей Евросоюза.

Поступление средств из фонда ЕС ожидается не ранее октября 2023 года, добавил Надь. Деньги, которые поступят в бюджет Министерства обороны, планируется использовать для покупки военной техники или боеприпасов.

Надь также сообщил, что передача самолётов Украине займёт несколько недель. Сейчас Братислава ведёт переговоры об этом с Киевом и союзниками. При этом точные сроки передачи техники он не стал называть из соображений безопасности. По его словам, истребители пока находятся на территории республики.

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«Передача Киеву военной техники советского и российского производства является незаконной с правовой точки зрения, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу ВВТ (вооружения и военной техники. — RT) третьим государствам без разрешения страны-производителя», — указали дипломаты.

Ранее о передаче Украине нескольких МиГ-29 сообщила Польша. 16 марта президент страны Анджей Дуда пообещал, что уже в ближайшие дни Киев получит первые машины. По его словам, сейчас у Варшавы более десяти таких самолётов. На первом этапе Киеву передадут четыре МиГ-29, а остальные истребители будут направлены ВСУ после выполнения сервисного обслуживания авиатехники.

Дуда уточнил, что эти МиГ-29 Варшава в своё время получила от ГДР. По его словам, самолёты этого типа до сих пор используются польскими вооружёнными силами, однако республика планирует прекратить их эксплуатацию.

Однако для передачи Украине полученных от ГДР истребителей Польша должна получить разрешение руководства Германии. При этом, как сообщил 17 марта на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, Германия пока не получала от Польши соответствующих запросов.

Киев требует F-16

Примечательно, что на Украине решение Польши и Словакии восприняли без особого энтузиазма. Так, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал польские и словацкие МиГ-29 устаревшими и неэффективными.

«Советская техника, которая у нас есть на вооружении, — именно эти МиГи, — не является эффективным оружием против крылатых ракет и дронов. Потому что там морально устарела техника: и ракеты, и бортовые радиолокационные станции. Они не могут эффективно осуществлять эти функции», — приводит его слова ТАСС.

F-16 Греции

AP

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Игнат добавил, что на Украине в настоящее время насчитывается пять бригад тактической истребительной авиации. Из них две состоят из Су-27, а три — из МиГ-29. Однако потенциал ВВС Украины, по его словам, всё равно недостаточен для организации контрнаступления.

Ранее Киев неоднократно требовал передать ему военные самолёты, произведённые западными странами. В частности, Украина направляла запрос Нидерландам о получении американских истребителей F-16. Об этом в феврале сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. При этом она добавила, что такую просьбу выполнить нелегко и Нидерландам требуются консультации с союзниками по этому вопросу.

Тема передачи западных истребителей в последние месяцы активно обсуждается политиками и СМИ в ЕС и США, однако пока ни одна страна Запада не объявила о намерении передать Киеву такие машины.

Как отмечают аналитики, решающую роль в этом вопросе играет мнение Вашингтона, который неоднократно заявлял, что не планирует поставлять Украине истребители. 16 марта эту позицию вновь подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он поддержал решение Польши и Словакии направить Украине МиГ-29, заявив, что это расширит возможности Киева.

«Прямая агрессия стран НАТО»

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, передача Киеву МиГ-29 может в определённой степени усилить ВСУ, но принципиально не изменит ситуацию на поле боя.

«Это может хотя бы отчасти усилить украинскую военную группировку. Но я не думаю, что это что-то принципиально изменит. Но, однозначно, любая поставка оружия имеет значение, иначе бы его просто не поставляли», — сказал аналитик в разговоре с RT.

В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров полагает, что для Словакии и Польши передача Украине истребителей является одновременно возможностью избавиться от старой техники и заодно выступить на международной арене в роли доноров Киева.

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«Во-первых, это не что иное, как попытка показать себя в роли благодетелей, «переживающих» за состояние Вооружённых сил Украины и будущее её государственности. Во-вторых, это никак не повлияет на ход конфликта, поскольку это элементарная попытка избавиться от того вооружения, которое уже устарело и подлежит утилизации», — сказал политолог в беседе с RT.

При этом аналитик согласился с высказыванием Дмитрия Пескова о том, что, поставляя Украине военную технику, западные страны всё больше втягиваются в конфликт.

«Сначала они поставляют технику и вооружение, а потом может произойти эскалация и вовлечение Запада уже напрямую в противостояние. Что фактически уже и происходит, ведь на Украине присутствуют западные наёмники», — подчеркнул эксперт.

При этом в будущем Запад может перейти и к передаче Киеву F-16. Однако с этим может возникнуть ряд трудностей, считают аналитики. В частности, в составе ВСУ в настоящий момент нет специалистов, которые могли бы такую технику использовать и обслуживать. Кроме того, как пояснил в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, украинская инфраструктура не позволяет принимать F-16.

«Сначала они передают Киеву то, что им самим не нужно, что дешевле. Потом они могут рассмотреть и передачу F-16. Но с поставками F-16 не всё так просто. Как отмечают военные эксперты, на Украине, к примеру, нет взлётных полос, с которых истребители F-16 могут взлетать. Соответственно, просто так передать их Украине нельзя — надо подготовить инфраструктуру. Потому что если они будут взлетать с территории Польши, то это будет уже прямая агрессия стран НАТО, и конфликт выйдет совсем на другой уровень», — заключил аналитик.