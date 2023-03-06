Военная асимметрия: как НАТО наращивает активность в Прибалтике

Боевая авиация ФРГ и Великобритании приступила к совместному патрулированию воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы, сообщили агентству DPA в Минобороны Германии. Для этих целей в рамках миссии НАТО в регион были переброшены истребители Eurofighter и 150 немецких военнослужащих. Главной целью патрулирования было названо обнаружение и сопровождение российских самолётов. По словам аналитиков, НАТО с начала 2000-х годов наращивает свою военную инфраструктуру вблизи границ РФ, в частности в Прибалтике. В последние годы работа альянса на этом направлении была интенсифицирована. Эксперты полагают, что главная цель НАТО в этой ситуации заключается в оказании давления на Россию.

Истребители ФРГ и Великобритании приступили к совместному патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран, сообщил агентству DPA представитель Минобороны Германии. Патрулирование будет осуществляться в рамках миссии НАТО. Ранее для этих целей на аэродром Эмари в Эстонии были переброшены пять истребителей Eurofighter и 150 немецких солдат.

«Основная задача (группировки НАТО. — RT) — обнаружение и сопровождение российских военных самолётов», — заявили в Минобороны ФРГ.

Североатлантический альянс занимается обеспечением противовоздушной обороны стран Балтии с 2004 года, после их вступления в военный блок. Для этого НАТО перебрасывает истребители вместе с личным составом в эти государства. В настоящее время Германия приступает к выполнению этой задачи в Эмари в девятый раз.

Также по теме Неоднозначные заявления: как развивается ситуация с поставками истребителей Украине Ни одна страна пока не пообещала Киеву поставить истребители, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. При этом он утверждает, что...

«Сегодня важный дебют для военно-воздушных сил двух наших стран. Мы работаем вместе уже некоторое время, но сейчас наше сотрудничество вышло на новый уровень. По-прежнему очень приятно работать с нашими немецкими союзниками по всем аспектам нашей миссии — от технического обслуживания и ремонта истребителей до планирования и логистики», — заявил участвующий в операции британский командир Скотт Макколл.

Помимо авиабазы в Эстонии, для своих операций в регионе НАТО также задействует бывший советский аэродром Шяуляй в Литве.

«Наращивание военных потенциалов»

Как отмечают аналитики, в последние годы НАТО активно увеличивает свой боевой потенциал на границах с Россией, в том числе на территории Прибалтики. Причём начались эти процессы задолго до старта специальной военной операции, говорят эксперты.

Так, в 2016 году члены НАТО договорились о размещении в Прибалтике и Польше четырёх многонациональных комбинированных батальонов. Таким образом, альянс в дополнение к авиационной группировке получил в своё распоряжение сухопутные части.

При этом в самих прибалтийских странах численность группировки НАТО считают недостаточной и неоднократно требовали её увеличения. В частности, в январе 2022 года премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Прибалтики ведут переговоры об увеличении контингента НАТО на своей территории в связи с якобы исходящей со стороны России угрозой. Позже, в мае 2022 года, Латвия, Литва и Эстония вновь напомнили о необходимости увеличить присутствие сил альянса в регионе.

Учения НАТО в Эстонии

AP

© Sergei Stepanov

В феврале прошлого года США приняли решение о переброске порядка 800 военнослужащих, восьми истребителей F-35 Lightning II и 20 вертолётов AH-64 из Италии и Германии в Прибалтийский регион. Кроме того, 12 аналогичных вертолётов были направлены из Греции в Польшу.

На этом Вашингтон решил не останавливаться. Как сообщило в декабре 2022 года посольство США в Литве, Пентагон намерен в дальнейшем продолжить усиление военного присутствия в странах Балтии.

В НАТО в апреле 2022 года также заявили, что будут наращивать группировку на восточном фланге. Как отметил тогда генсек альянса Йенс Столтенберг, на Востоке Европы альянс уже располагает около 40 тыс. военнослужащих, что примерно в десять раз больше, чем за несколько месяцев до этого. Он добавил, что эта цифра будет расти.

Также по теме «Свидетельство двуличия»: почему ФРГ идёт по пути эскалации конфликта на Украине Зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт раскритиковала опубликованный немецкой оппозицией Манифест в поддержку мира на...

Помимо этого, в скором времени НАТО может расширить свой состав за счёт Финляндии и Швеции. Таким образом, общая граница альянса с РФ увеличится. Пока заявки этих стран не утверждены, НАТО намерено нарастить военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы «обеспечить безопасность» Швеции и Финляндии до их формального включения в альянс. Об этом в мае 2022 года заявил Столтенберг.

НАТО не только наращивает военное присутствие на восточном фланге, но и регулярно проводит учения, в том числе в Прибалтике. Так, в июне 2022 года в регионе прошли манёвры ВВС альянса Ramstein Alloy и тренировки ВМС под названием Baltops 2022.

Очередные учения боевой авиации НАТО прошли в Прибалтике в феврале 2023 года. В них были задействованы, в частности, истребители F-35 Нидерландов, польские F-16 и американские F-15.

При этом, как говорят аналитики, если раньше в НАТО старались не акцентировать внимание на том, против кого направлена подобная военная активность, то в принятой в 2022 году стратегической концепции альянса РФ прямо названа главной угрозой для блока.

В России неоднократно выражали обеспокоенность по поводу возросшей активности НАТО вблизи границ страны. Ещё в середине 2021 года президент Владимир Путин заявил, что подобная политика вызывает у Москвы опасения. «Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ», — сказал российский лидер.

Глава государства также отметил, что Североатлантический альянс отказывается от диалога по деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов.

При этом рост активности НАТО наблюдается не только в Прибалтике, но и на южном направлении. Об этом сообщил в апреле 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки», — сказал глава военного ведомства.

В том же месяце Шойгу вновь вернулся к этой теме, отметив, что действия США и НАТО вблизи границ РФ ведут к росту военной опасности. По его словам, альянс повышал боевую готовность войск, увеличивал численность учений, а также подогревал националистические настроения на Украине, что провоцировало «вооружённый конфликт в Донбассе».

Эксперты отмечают, что после начала СВО враждебная активность НАТО лишь усилилась и сегодня альянс фактически напрямую противостоит России в конфликте на Украине. Схожим образом ситуацию оценивают и в Кремле. Как отметил в конце февраля 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сегодня НАТО выступает «уже не как наши условные противники, а враги».

Учения Baltops 2022

Gettyimages.ru

© Narciso Contreras/Anadolu Agency

«Продвижение враждебных вооружённых сил»

По словам аналитиков, активность НАТО на востоке Европы, в том числе в Прибалтике, начала расти в начале 2000-х.

«Тогда уже альянс начал готовить инфраструктуру. Начали они с создания складов. Затем пошли разговоры о необходимости увеличения количества базируемой на этих складах тяжёлой техники. Потом стали готовить воинские запасные части», — заявил в разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

Аналитики отмечают, что присутствие альянса в Прибалтике стало заметно нарастать в последние пять лет. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что НАТО будет придерживаться этого курса и в будущем.

«Активность альянса будет возрастать и дальше. Вероятно, через какое-то время всё это перерастёт из совместного патрулирования и совместной ответственности в постоянно располагающиеся военные части», — сказал политолог в разговоре с RT.

По его мнению, альянс проводит такую политику для сдерживания России и оказания военного давления на неё. Подобные действия Североатлантического альянса создают дополнительные угрозы и риски для РФ в контексте проведения СВО, считают эксперты.

«Мы обязаны учитывать возможность применения альянсом вооружений, которые он стягивает к нашим границам. Не только авиации, но и тяжёлой техники: бронетанковых соединений и артиллерийских орудий», — полагает Алексей Подберёзкин.

Аналогичного мнения придерживается и Владимир Брутер.

«Продвижение враждебных вооружённых сил к нашей границе всегда представляет опасность хотя бы потому, что на их развёртывание в случае конфликта понадобится меньше времени. При этом важно отметить, что Россия не продвигает свои силы к границам США, Великобритании или Германии. Россия не создаёт для них дополнительных угроз. Это они продвигают военную инфраструктуру к нашим границам. Сегодня такая асимметрия стала ещё более опасной для нас», — заключил аналитик.