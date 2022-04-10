Столтенберг заверил в продолжении укрепления НАТО на восточном фланге

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Telegraph заявил, что альянс разрабатывает планы размещения постоянных вооружённых сил рядом с Россией.

«Сейчас мы попросили наших военачальников предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО», — сказал Столтенберг.

Он выразил надежду, что лидеры НАТО примут решения по данному вопросу, когда они встретятся в Мадриде на саммите в июне.

Столтенберг отметил, что на восточном фланге НАТО сейчас находятся 40 тыс. солдат альянса, в то время как до начала российской военной спецоперации их было в десять раз меньше.

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым 14 февраля назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток.

По его словам, России уже 30 лет говорят о нерасширении НАТО, тогда как инфраструктура альянса уже появилась у российских границ.

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