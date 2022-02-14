Путин назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток.
Путин назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток
  • © РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ

«Сергей Викторович, мы договаривались с вами сегодня о том, что Министерство иностранных дел России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель, по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе, и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток», — заявил Путин.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток. Глава государства сказал, что Россию «надули, просто нагло обманули».

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что расширение НАТО на восток противоречит принципу неделимости безопасности в Европе

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