Путин назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток.

«Сергей Викторович, мы договаривались с вами сегодня о том, что Министерство иностранных дел России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель, по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе, и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток», — заявил Путин.

Ранее Путин в ходе пресс-конференции заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток. Глава государства сказал, что Россию «надули, просто нагло обманули».

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что расширение НАТО на восток противоречит принципу неделимости безопасности в Европе.