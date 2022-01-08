Антонов: расширение НАТО на восток противоречит принципу неделимости безопасности в Европе

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Расширение НАТО на восток противоречит принципу неделимости безопасности в Европе. Об этом заявил заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов: расширение НАТО на восток противоречит принципу неделимости безопасности в Европе
  • РИА Новости

«Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок — это рудимент холодной войны», — цитирует Антонова журнал Newsweek. 

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Запад никогда не давал России обещаний о нерасширении НАТО.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о свидетельствах заверений Запада не расширять НАТО на восток.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток. Глава государства сказал, что Россию «надули, просто нагло обманули».

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