Захарова напомнила о свидетельствах заверений Запада не расширять НАТО на восток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Запад никогда не давал обещаний о нерасширении НАТО. Российский дипломат в ответ привела хронологию заверений западных партнёров в нерасширении альянса на восток, которая была опубликована летом.

«Да что же это такое творится с американскими товарищами — то не понимают, то не помнят. Не так давно уже публиковала хронологию заверений западных партнёров в нерасширении НАТО на восток. Повторяю для тех, кто снова забыл», — написала Захарова в Telegram.

В хронологии, в частности, приводятся отсылки к документам, касающимся переговоров об объединении Германии в 1990 году и «отражающим обязательства Запада не продвигать НАТО на восток».

«Например, 31 января 1990 года, выступая в Тутцинге, министр иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншер отметил, что «изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны привести к нарушению интересов Советского Союза в области безопасности», — говорится в сообщении.

Также там приводится знаменитое высказывание госсекретаря США Джеймса Бейкера «ни дюйма на восток» относительно дальнейшего нерасширения НАТО в ходе встречи с Михаилом Горбачёвым 9 февраля 1990 года.

«Аналогичные пассажи есть в разговорах того периода министра иностранных дел ФРГ Г.-Д. Геншера с главой Госдепартамента Дж. Бейкером, его британским коллегой Д. Хердом. Об этом шла речь в ходе встреч М.С. Горбачёва и Э.А. Шеварднадзе с американским госсекретарём, бесед В.А. Крючкова (председатель КГБ СССР) с помощником президента США по национальной безопасности Р. Гейтсом», — говорится в сообщении Захаровой.

Представитель МИД России также напомнила, что министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в феврале 2018 года «передал ему подборку некоторых цитат из этих документов».

7 января во время брифинга Энтони Блинкен заявил, что НАТО никогда не обещало России не принимать новых членов в альянс.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток. Глава государства сказал, что Россию «надули, просто нагло обманули».

Он также отмечал, что о дававшихся тогда на словах обещаниях поспешили забыть, а «прецедент был создан»: с 1999 года последовало ещё пять «волн» расширения альянса, в него вошли 14 новых стран, включая республики бывшего СССР.