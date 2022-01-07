Блинкен заявил, что Запад никогда не давал России обещаний о нерасширении НАТО

НАТО никогда не обещало России не принимать новых членов в альянс, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«НАТО никогда не обещало не принимать новых членов. Оно не могло и не стало бы этого делать: политика открытых дверей была ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого было основано НАТО», — сказал госсекретарь США во время выступления в Госдепе.

Блинкен также заявил, что бывший президент СССР Михаил Горбачёв в 2014 году «выразился ясно», что «тема нерасширения НАТО не обсуждалась вовсе».

«Не было никакого обещания, что НАТО не станет расширяться. Госсекретарь Джеймс Бейкер также об этом говорил», — добавил глава американской дипломатии.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток. Глава государства сказал, что Россию «надули, просто нагло обманули».

Он также отмечал, что о дававшихся тогда на словах обещаниях поспешили забыть, а «прецедент был создан»: с 1999 года последовало ещё пять «волн» расширения альянса, в него вошли 14 новых стран, включая республики бывшего СССР.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «Соловьёв LIVE» напомнил, что помощник президента США по национальной безопасности в 1977—1981 годах Збигнев Бжезинский, говоря о данных Москве заверениях о нерасширении альянса, прямо сказал: «Мы обманули их».

По словам Владимира Путина, ответ России на расширение НАТО на восток может быть «самым разным», решение будет зависеть от предложений, которые сделают военные эксперты.