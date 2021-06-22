Путин назвал движение НАТО на восток причиной роста недоверия в Европе

Движение НАТО на восток стало основной причиной роста взаимного недоверия в Европе, написал президент России Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкого издания Die Zeit к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

«Именно движение блока на Восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, — стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе», — отметил российский лидер.

По его словам, о дававшихся тогда на словах обещаниях поспешили забыть, а «прецедент был создан».

Как подчеркнул глава государства, с 1999 года последовало ещё пять «волн» расширения альянса, в него вошли 14 новых стран, включая республики бывшего СССР, что «фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий».

Ранее Путин заявил, что Запад «наплевал» на интересы России в период расширения НАТО. Он назвал приближение инфраструктуры блока к российским границам чрезвычайно важным вопросом для безопасности россиян.