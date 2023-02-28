«Углубление конфронтации»: смогут ли на Западе проявить политическую волю к исполнению ДСНВ

Москва может вернуться к исполнению ДСНВ, если Запад начнёт учитывать озабоченности Москвы в области безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, США и НАТО должны, в частности, в своей политике соблюдать принцип неделимости безопасности, который был заложен в договоре. Он также добавил, что Североатлантический альянс де-факто превратился в участника конфликта на Украине. Этот факт кардинально поменял условия, в которых заключался ДСНВ в 2010 году, констатировал Песков. Аналитики полагают, что Запад на сегодняшний момент не готов к конструктивному диалогу с РФ по вопросам безопасности.

Россия может вернуться к исполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III), если Запад начнёт учитывать озабоченности Москвы в области безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса её неделимости. То есть безопасность одной страны не может обеспечиваться за счёт безопасности другой», — сказал Песков в интервью «Известиям».

Он напомнил, что, когда договор подписывался в 2010 году, в нём было решено не учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании, которые хоть и несопоставимы с запасами оружия России и США, но всё же «достаточно значимы для всей системы европейской стратегической безопасности».

Сегодня Франция, Великобритания и США в рамках НАТО стали участниками конфликта на Украине на стороне Киева, подчеркнул Песков. Этот факт, по его словам, коренным образом поменял условия, в которых изначально подписывалось соглашение.

«По сути, сейчас НАТО выступает единым блоком уже не как наши условные противники, а враги. Их разведка 24 часа в сутки работает против нас, их вооружение, как подчеркнул Путин в недавнем интервью, бесплатно поставляется на Украину и стреляет в наших военных — я уже не говорю о том, что стреляют в граждан Украины, обстреливают украинские города и сёла, — берутся обязательства и принимаются коллективные решения в рамках НАТО о новых поставках, о новых партиях вооружения с постоянным повышением их технического уровня», — указал представитель Кремля.

На вопрос, наступил ли сейчас «бесповоротный момент в отношениях с Западом», пресс-секретарь президента ответил утвердительно. При этом он подчеркнул, что отношения с Западом кардинально изменились уже тогда, когда США и НАТО отказались обсуждать предложенные Россией в конце 2021 года проекты соглашений в области стратегической безопасности.

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«Да, ситуация поменялась коренным образом. Ещё когда президент перед принятием решения о начале СВО сформулировал проекты договоров о безопасности, которые были направлены в Вашингтон, Брюссель и Вену, и когда мы, по сути, услышали неготовность о чём-то с нами говорить. Если бы они хотели, они бы сели за стол переговоров. Были бы очень сложные, позиционные, местами непримиримые, но переговоры бы шли. Но они отказались», — заявил Песков.

При этом он добавил, что РФ тогда была серьёзно нацелена на переговоры и провела для них основательную подготовку, однако не встретила такого же настроя у представителей Запада.

Вынужденная мера

Напомним, о приостановке действия ДСНВ президент России Владимир Путин объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.

«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает своё участие», — сказал тогда глава государства.

Поясняя необходимость принятия такой меры, Владимир Путин в своей речи напомнил, что в начале февраля в НАТО выступили «с фактическим требованием к России» вернуться к «выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях, включая допуск инспекций на... ядерные оборонные объекты».

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию

РИА Новости

© Сергей Савостьянов

По словам президента, подобные призывы выглядят абсурдно, поскольку, делая такие заявления, Запад в то же время помогал Киеву наносить удары по базам стратегической авиации России.

Кроме того, глава государства обратил внимание на многочисленные призывы западных политиков «нанести стратегическое поражение России». По его мнению, всё это противоречит заложенным в ДСНВ принципам неделимости безопасности и прямой взаимосвязи вопросов стратегических наступательных и оборонительных вооружений.

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В тот же день МИД РФ выступил с разъяснением позиции Москвы по этому вопросу. Дипломаты, в частности, указали на то, что США не дают РФ возможности проводить полноценные инспекции на своих ядерных объектах.

Белый дом также существенным образом нарушает положения ДСНВ о количественных ограничениях на ядерные вооружения. Как пояснил позже постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, США меняют названия наступательных вооружений, чтобы они не подпадали под наложенные договором ограничения.

«Они переоборудуют и говорят, что вот этот самолёт нести ядерное оружие не может, а вот эти шахтные пусковые установки подводных лодок тоже для ядерного оружия не предназначены. Всё это хорошо, только надо проверить, а возможности проверить должным образом нам не дают», — объяснил дипломат в интервью «Известиям».

В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США таким образом вывели из-под действия ДСНВ более 100 носителей ядерного оружия.

«Следуя не согласованной с Россией процедуре, объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжёлые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи. Более 100 из них нелегитимно выведены из-под зачёта по ДСНВ», — приводит пресс-служба посольства слова дипломата.

Как подчеркнул Антонов, в сложившихся обстоятельствах решение России приостановить участие в ДСНВ было «единственно верным», но Москва продолжает соблюдать предусмотренные договором количественные ограничения.

«Запад опускает новый железный занавес»

По словам аналитиков, решение России приостановить ДСНВ было вызвано недружественной политикой Запада.

«Глупо придерживаться договора со странами, которые заявляют, что хотят нанести стратегическое поражение России на Украине. Зачем мы должны их допускать на наши ядерные объекты? Этот договор создавался в условиях доверия, транспарентности и взаимоуважения. Ни того, ни другого, ни третьего сейчас нет», — сказал в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

МИД РФ

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Он добавил, что в области безопасности «не может быть политики полумер».

«Нельзя с американцами в одной сфере сотрудничать, где это им выгодно, и в то же время вести с ними войну. А ведь сейчас мы как раз ведём войну с Западом. Нет никакого смысла в этих условиях придерживаться этого договора», — говорит аналитик.

При этом Константин Блохин полагает, что если ситуация в области безопасности поменяется, то РФ может пересмотреть своё решение.

Однако, как считают эксперты, Запад в обозримой перспективе вряд ли будет готов поменять свой «концептуальный подход» в отношениях с РФ и начать учитывать озабоченности Москвы в области безопасности. Поэтому вопрос о будущем ДСНВ, говорят специалисты, в ближайшие месяцы, скорее всего, не будет решён.

«Нет никаких сигналов со стороны Запада, что там готовы поменять свою политику. Можно себе представить (возврат к ДСНВ. — RT) только в случае достижения какой-то глобальной договорённости с США в области безопасности. Но сейчас, наоборот, происходит скорее углубление конфронтации по самым разным направлениям. Поэтому в ближайшее время при сохранении нынешней логики международных отношений вряд ли с Западом начнётся диалог», — заявил в комментарии RT профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев полагает, что для нормализации отношений с Западом в США должна произойти смена элит.

«Крайне маловероятно, что нынешняя политическая элита США способна к какому-либо конструктивному диалогу по вопросу стратегических наступательных вооружений, равно как и по другим темам. Для этого должно измениться состояние политической элиты Запада и прежде всего США, которые управляют объединённым Западом. Я на сегодняшний день таких перспектив не вижу», — отметил аналитик в беседе RT.

В свою очередь, Константин Блохин предположил, что нынешняя конфронтационная линия НАТО может затянуться на годы.

«Это глобальный тренд. Между Западом и Россией рвутся экономические, культурные и политические связи. Запад опускает новый железный занавес. И это будет конфронтация на десятилетия. Поэтому сейчас Россия переориентируется с Запада на Восток и другие регионы мира. Приоритетом нашей внешней политики является выстраивание долгосрочных отношений с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе с такими влиятельными игроками, как Китай, Индия и Иран», — заключил аналитик.