«Не удаётся изолировать РФ»: как на Западе отреагировали на военно-морские учения России, Китая и ЮАР

В акватории Индийского океана завершаются военно-морские учения России, ЮАР и Китая. Тренировки проходят с 17 по 27 февраля. Военные из трёх стран отработали артиллерийские стрельбы, тактическое маневрирование и отражение воздушных атак противника. Между тем на Западе крайне негативно отреагировали на участие в манёврах Южно-Африканской Республики. В частности, в конгрессе США и Европарламенте прозвучали призывы пересмотреть отношения с ЮАР из-за её сотрудничества с Россией. По словам аналитиков, учения трёх стран свидетельствуют о провале попыток Запада изолировать Москву. По мнению экспертов, именно это и вызывает недовольство у политиков США и ЕС.

27 февраля завершаются учения ВМФ России, Южно-Африканской Республики и Китая.

Манёвры стартовали в акватории Индийского океана 17 февраля. В торжественной церемонии открытия учений в порту Ричардс-Бей принял участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Выступая перед собравшимися, адмирал Николай Евменов приветствовал участников учения и отметил что ВМФ России глубоко заинтересован в укреплении военно-морского сотрудничества между российскими, китайскими и южноафриканскими моряками», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

Активная часть учений проходила с 25 по 27 февраля. Военные трёх стран выполнили в море совместные артиллерийские стрельбы и тактическое маневрирование. Кроме того, в ходе тренировок отрабатывались действия по досмотру и освобождению захваченного судна, оказанию помощи терпящему бедствие кораблю и отражению воздушных атак вероятного противника.

От России в учениях принимал участие фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», оснащённый гиперзвуковыми ракетами «Циркон». В первый после модернизации дальний поход корабль отправился 4 января. В пути его сопровождал средний морской танкер «Кама» (оба корабля входят в состав Северного флота).

ВМС Китая были представлены на учениях фрегатом «Жичжао», эсминцем «Хуайнань» и судном обеспечения «Кэкэсилиху», а ВМС ЮАР — фрегатом SAS Mendi.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»

РИА Новости

© Павел Львов

В качестве наблюдателей на учениях присутствовали представители ВМФ Бразилии, которая, наряду с РФ, КНР и ЮАР, состоит в объединении БРИКС.

«Обмен оперативными навыками»

На Западе совместные учения РФ, КНР и ЮАР вызвали резкую критику. Так, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посулил Южно-Африканской Республике проблемы в связи с участием в манёврах. А ряд членов палаты представителей США, в свою очередь, призвали администрацию президента Джо Байдена провести переоценку отношений с ЮАР. Проект соответствующей резолюции был внесён на рассмотрение палаты 21 февраля республиканцем Джоном Джеймсом.

Военные ЮАР в порту Ричардс-Бей, 21 февраля 2023 года

AP

© Themba Hadebe

В документе отмечается, что данная резолюция содержит «возражение против проведения Южно-Африканской Республикой военных учений вместе с Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией», а также предлагает администрации Байдена «провести тщательный анализ отношений между США и ЮАР».

Кроме того, авторы проекта резолюции призвали власти ЮАР отказаться от всех дальнейших совместных учений с РФ и КНР, а также пересмотреть свой отказ от участия в запланированных на 2023 год военных учениях с США Cutlass Express. Помимо этого, в документе содержится призыв снизить зависимость ЮАР от китайских компаний и публично осудить действия Москвы в рамках СВО.

Впрочем, как сообщило издание Daily Maverick со ссылкой на источники в конгрессе, данная резолюция вряд ли будет принята. На момент публикации материала документ всё ещё находился на рассмотрении комитета палаты представителей по иностранным делам.

Ряд политиков Евросоюза также выразили обеспокоенность учениями ВМФ трёх стран. В частности, члены Европарламента от Польши Анна Залевска и Эльжбета Крук вместе с коллегами из Финляндии и Эстонии Теуво Хаккарайненом и Яаком Мадисоном предложили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю рассмотреть возможность приостановки «финансирования ЮАР» из-за позиции страны в отношении России.

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Евродепутаты напомнили, что в конце января глава МИД России Сергей Лавров посетил ЮАР в том числе для обсуждения деталей подготовки совместных с Южно-Африканской Республикой и Китаем военных учений. А министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор тогда отметила, что проведение подобного рода мероприятий «с друзьями» является «естественным ходом развития отношений». Кроме того, парламентарии сочли необходимым напомнить, что ранее ЮАР как минимум дважды воздержалась от голосования в ГА ООН по резолюциям, осуждающим действия России на Украине.

«Учитывая позицию ЮАР в отношении России, соглашается ли заместитель председателя — верховный представитель с тем, что любое финансирование ЮАР со стороны ЕС должно быть отложено до дальнейших распоряжений, и если нет, то почему?» — потребовали европолитики ответа от Борреля.

Также они поинтересовались у главы дипломатии Евросоюза, собирается ли он встретиться с министром Пандор, «чтобы выразить обеспокоенность ЕС позицией ЮАР по украинскому кризису».

Предсказуемо раскритиковали позицию ЮАР и в украинском МИД. В заявлении, размещённом на сайте дипведомства, говорится, что Киев глубоко обеспокоен и разочарован проведением манёвров. Украинские дипломаты призвали африканскую республику не поощрять политику России на Украине.

В ЮАР подобную критику отвергают и подчёркивают, что Претория не занимает какую-либо из сторон в украинском конфликте. В Южно-Африканских национальных силах обороны, комментируя учения, отметили, что их целью является «обмен оперативными навыками и знаниями».

В ведомстве также выразили уверенность, что данные манёвры «укрепят и так процветающие отношения между ЮАР, Россией и Китаем».

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил недоумение в связи с негативной реакцией западных стран на морские учения.

«Три суверенные страны, не нарушая никаких норм международного права, проводят учения. Не понимаю, у кого они могут вызвать смешанную реакцию? Наверное, у наших американских коллег. Они считают, что учения по всему миру могут проводить только они. И не только на своих более чем 200 военных базах по всему земному шару, но и в любой точке», — заявил министр 23 января на пресс-конференции по итогам переговоров в Претории с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

По словам Лаврова, манёвры России, КНР и ЮАР абсолютно транспарентны, информация, которая связана с ходом учений и которую предоставили все три страны, доступна.

«Не удаётся изолировать Россию»

Опрошенные RT эксперты подчёркивают, что совместные учения позволяют РФ, ЮАР и КНР укреплять отношения в военно-политической области.

Претория

Gettyimages.ru

«Для России сегодня особенно важно такое сотрудничество по военной линии. Кроме того, данные учения демонстрируют роль и значение РФ на политической карте мира», — сказал в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин отметил важность присутствия РФ в Африканском регионе, который имеет «большое стратегическое и экономическое значение». Аналитик также добавил, что совместные военные манёвры с КНР и ЮАР свидетельствуют о провале попыток Запада изолировать РФ.

«Попытки помешать сотрудничеству Москвы с международным сообществом будут и дальше наталкиваться на ответную активность РФ. Где-то нам будет удаваться нейтрализовать усилия Запада, а где-то не совсем. Однако очевидно одно: Западу не удаётся изолировать Россию», — сказал эксперт в беседе с RT.

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Этим обстоятельством эксперты объясняют и негативную реакцию Запада на учения ВМФ трёх стран.

«Такая реакция для Запада во главе с США стала уже привычной. Они стараются лишить РФ любых международных контактов и максимально сократить военно-политическое сотрудничество России с третьими странами. Это их всегда беспокоило, но применительно к ЮАР это их беспокоит особенно, поскольку сейчас между РФ, КНР и США разворачивается конкуренция за влияние в Африке», — считает Алексей Подберёзкин.

Сходного мнения придерживается и Владимир Винокуров. При этом он обратил внимание на тот факт, что все три страны, участвующие в манёврах, являются членами БРИКС.

«Эти учения важны по ряду причин. Во-первых, они бьют по усилиям США изолировать нашу страну. Кроме того, манёвры свидетельствуют об усилении военной составляющей объединения БРИКС. Раньше таких процессов не наблюдалось. Всё это и определяет значение учений», — указал специалист.

Аналитики также полагают, что попытки Запада оказать давление на ЮАР вряд ли повлияют на отношения Претории с Москвой.

«У правящей партии в ЮАР есть традиционное и давнее негативное отношение к Западу, которое берёт своё начало ещё в периоде антиколониальной борьбы. Поэтому крайне маловероятно, чтобы давление США и европейцев радикально повлияло на позицию ЮАР», — заключил Алексей Подберёзкин.