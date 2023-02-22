В ЕП подняли вопрос о «приостановке финансирования» ЮАР из-за её позиции по России

Европарламентарии от Польши Анна Залевска и Эльжбета Крук вместе с коллегами из Финляндии и Эстонии Теуво Хаккарайненом и Яаком Мадисоном предложили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю рассмотреть возможность приостановки «финансирования ЮАР» из-за позиции страны в отношении России. С документом, содержащим соответствующую идею, ознакомился RT.

Евродепутаты напомнили, что в конце января глава МИД России Сергей Лавров посетил ЮАР в том числе для обсуждения деталей подготовки совместных с Южно-Африканской Республикой и Китаем военных учений.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор тогда отметила, что проведение подобного рода мероприятий «с друзьями» является «естественным ходом развития отношений», уточнили парламентарии.

Вместе с тем они напомнили, что ранее ЮАР как минимум дважды воздержалась от голосования в ГА ООН по резолюциям, осуждающим действия России на Украине.

«Учитывая позицию ЮАР в отношении России, соглашается ли заместитель председателя — верховный представитель с тем, что любое финансирование ЮАР со стороны ЕС должно быть отложено до дальнейших распоряжений, и если нет, то почему?» — спросили политики у Борреля, учитывая сказанное выше.

Также они поинтересовались у главы дипломатии Евросоюза, собирается ли он встретиться с министром Пандор, «чтобы выразить обеспокоенность ЕС позицией ЮАР по украинскому кризису».

17 февраля в Индийском океане начались совместные военные учения России, Китая и ЮАР Mosi II. В манёврах, которые продлятся до 27 февраля, примут участие корабли и подразделения морской пехоты трёх стран. Они будут выполнять задания по боевому слаживанию, противодействию пиратам и реагированию на стихийные бедствия.

Как подчеркнул Сергей Лавров, упомянутые мероприятия не нарушают нормы международного права.