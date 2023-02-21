«Новейшая высокотехнологичная продукция»: какое вооружение представит Россия на оборонной выставке в Абу-Даби
- Танк Т-90МС
- © Рособоронэкспорт
В Абу-Даби начала работу крупнейшая международная оборонная выставка IDEX 2023, которая продлится по 24 февраля. Российскую экспозицию на ней организует компания «Рособоронэкспорт» (РОЭ). При этом замначальника полиции и общественной безопасности Дубая генерал-лейтенант Дахи Халфан в разговоре с RT Arabic сообщил, что в этом году на выставке зарегистрировано самое большое число участников за всё время её проведения (с 1993 года).
«Объединённая российская экспозиция на IDEX 2023 разместится в отдельном павильоне, где «Рособоронэкспорт» и предприятия оборонно-промышленного комплекса страны представят новейшую высокотехнологичную продукцию военного назначения для всех видов вооружённых сил. Гостям и посетителям павильона будет показано более 200 натурных образцов вооружения и военной техники, боеприпасов и экипировки», — сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».
Российскую делегацию в ОАЭ возглавил зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.
«Последние 15 лет экспорт российского вооружения в государства Ближнего Востока носит достаточно стабильный характер. Поэтому, несмотря на санкционное давление, страны этого региона остаются надёжными партнёрами России в сфере военно-технического сотрудничества, и это взаимодействие, на мой взгляд, имеет хорошие перспективы», — заявил Мантуров.
В беседе с RT он также отметил высокий уровень отношений России с Объединёнными Арабскими Эмиратами.
«Очень дружественная страна. Мы развиваем стратегическое партнёрство по всем направлениям: это и дипломатическое, и экономическое, и торговое сотрудничество, и военно-техническое в том числе. По всему спектру складываются очень конструктивные, добрые, дружеские отношения и работа», — сказал Мантуров.
Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев также констатировал, что страны Ближнего Востока являются традиционными и важными партнёрами России.
«Сегодня мы активно прорабатываем предложения по наиболее актуальным для ближневосточных государств формам партнёрства, в первую очередь связанных с трансфером технологий, совместными разработками и применением офсетных программ. «Рособоронэкспорт» рассматривает варианты совместного создания современной высокотехнологичной продукции, в том числе истребителя пятого поколения на основе лёгкого тактического самолёта Checkmate, дальнейшей работы по разработке и производству средств ПВО, техники для военно-морского флота, вооружения для сухопутных войск», — приводит слова Михеева сайт РОЭ.
Танки и артиллерия
Как следует из материалов «Рособоронэкспорта», на IDEX 2023 будет представлена широкая линейка отечественной бронетехники. В частности, экспортная модификация основного боевого танка — Т-90МС.
Данная машина оснащена 125-мм пушкой, спаренным 7,62-мм пулемётом, 12,7-мм дистанционно управляемой пулемётной установкой (которая может быть заменена по желанию заказчика на калибр 7,62 мм), комплексом управляемого вооружения с дальностью стрельбы до 5 км и автоматизированной системой управления огнём.
«Танк Т-90МС имеет всеракурсную многоуровневую защиту от обычных боеприпасов, управляемых артиллерийских снарядов, ПТУР и РПГ. При сохранении традиционных для российских танков низкого силуэта, оптимальной массы, высоких показателях подвижности и способности с ходу на высокой скорости преодолевать самые сложные препятствия, танк Т-90МС обладает высоким уровнем защиты и живучести», — указано на сайте «Рособоронэкспорта».
По словам аналитиков, стоящий на вооружении российской армии Т-90М хорошо себя зарекомендовал в ходе проведения спецоперации на Украине.
«Танк Т-90 в различных модификациях уже несколько лет является одним из самых продаваемых танков в мире. Он очень хорошо зарекомендовал себя на полях сражений специальной военной операции, как в условиях ведения огня прямой наводкой по объектам противника, так и при ведении огня с закрытых огневых позиций. Естественно, что на любой оружейной выставке танк Т-90МС находится в центре внимания специалистов, и очередь на него занимают за несколько лет», — сказал в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко.
Россия также покажет на выставке лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», тяжёлую огнемётную систему ТОС-1А, боевую машину поддержки танков БМПТ, боевую машину пехоты БМП-3, бронетранспортёр БТ-3Ф, защищённый автомобиль семейства «Тайфун» и робототехнический комплекс разминирования «Уран-6».
- РСЗО «Торнадо-С» на военном параде
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Российское ракетно-артиллерийское вооружение будет представлено на IDEX 2023 оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-Э», противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Хризантема-С» и «Корнет-ЭМ», а также управляемыми артиллерийскими снарядами «Краснополь» и «Китолов-2М».
«Рособоронэкспорт» представит на IDEX 2023 также РСЗО 9К515 «Торнадо-С» — одну из наиболее современных отечественных реактивных систем залпового огня. По словам аналитиков, «Торнадо-С» обладает рядом важных преимуществ по сравнению со своими предшественниками — системами «Град», «Ураган» и «Смерч».
«Торнадо-С» — это значительно модернизированная РСЗО типа «Смерч». Буква «С» в названии и обозначает «Смерч». Кроме обычных неуправляемых снарядов, она может применять корректируемые управляемые боеприпасы высокой точности. Помимо этого, «Торнадо-С» оснащена оборудованием для топопривязки, что значительно повышает как точность огня, так и скорость применения комплекса», — сказал в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.
«Мощный поставщик вооружений»
На выставке будет представлен широкий спектр систем противовоздушной обороны. Среди них — зенитные ракетные системы дальнего действия С-400 «Триумф», «Антей-4000», ЗРС средней дальности С-350Е «Витязь», «Викинг» и ЗРК малой дальности «Тор», а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М» и переносной ЗРК «Верба».
Как отметил Денис Мантуров, российские средства ПВО пользуются наибольшим интересом среди покупателей на фоне проведения специальной военной операции.
«Любые военные действия в дальнейшем сопровождаются интересом к той продукции, к тому вооружению, которое востребовано в данном военном конфликте. Поэтому, конечно же, сегодня большой интерес к системам ПВО — ближнего, среднего, дальнего действия. Это беспилотная авиация, вертолётная составляющая и ряд других позиций, которые имеют апробацию в рамках СВО и будут продвигаться на внешних рынках», — приводит его слова ТАСС.
В авиационную часть экспозиции включены лёгкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate, боевые вертолёты Ка-52Э и Ми-28НЭ, военно-транспортный вертолёт Ми-171Ш и комплексы БПЛА — «Орион-Э», «Орлан-10Е» и «Орлан-30». Российские предприятия также покажут на выставке авиационные боеприпасы, в том числе управляемые ракеты 305Э и «Вихрь-1».
Отдельная экспозиция будет посвящена стрелковому оружию. Так, посетители смогут ознакомиться с новейшей продукцией концерна «Калашников» — автоматами АК-12, АК-15, АК-19, АК-308 и снайперской винтовкой Чукавина. Также в российском павильоне будет представлена продукция компании ORSIS: снайперская винтовка ORSIS-375СТ и высокоточные карабины ORSIS F-17M и ORSIS 12,7 мм.
- Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на выставке вооружений форума «Армия-2020»
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
По мнению аналитиков, российское огнестрельное оружие заслуженно имеет хорошую репутацию в мире.
«Россия славится высоким качеством и надёжностью стрелкового оружия, которое также отличается простотой в эксплуатации. Те основные достоинства автомата Калашникова, которые в советское время позволяли ему лидировать на мировом рынке, присущи и современному огнестрельному оружию. Россия заинтересована в его продаже, причём наша страна может не только продавать его, но и организовывать производство стрелковых систем в других странах», — сказал Дмитрий Корнев.
В качестве примера такого сотрудничества эксперты напомнили о недавнем запуске производства автоматов АК-203 в Индии.
«IDEX 2023 ориентирована на государства Персидского залива, Аравийского полуострова, Северную Африку, Индию, Пакистан, Индонезию, Малайзию и Таиланд. Во многих из этих стран есть на вооружении российская техника, и они готовы продолжать сотрудничать с нами вопреки давлению Запада. Помимо этого, участие в подобных смотрах является демонстрацией того, что Россия остаётся мощным поставщиком вооружений и военной техники», — заключил Корнев.
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