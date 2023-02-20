Мантуров посетил ОАЭ с рабочим визитом

Зампред правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во главе российской делегации посетил ОАЭ для участия в Международной выставке оборонной промышленности IDEX-2023.

«Отмечу, что последние 15 лет экспорт российского вооружения в государства Ближнего Востока носит достаточно стабильный характер. Поэтому, несмотря на санкционное давление, страны этого региона остаются надёжными партнёрами России в сфере военно-технического сотрудничества, и это взаимодействие, на мой взгляд, имеет хорошие перспективы», — заявил Мантуров.

В 2023 году компании, в частности, представили беспилотные летательные аппараты различного назначения, артиллерийские установки, бронежилеты.

Также гостям выставки демонстрируется гражданская продукция.

В рамках рабочей поездки Мантуров провёл и ряд встреч с зарубежными партнёрами.

Ранее Мантуров заявил о росте товарооборота между Россией и ОАЭ в 2022 году на 68%.