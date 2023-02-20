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Мантуров заявил о росте товарооборота между Россией и ОАЭ в 2022 году на 68%

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Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил о росте товарооборота между Россией и ОАЭ в 2022 году на 68%.
Мантуров заявил о росте товарооборота между Россией и ОАЭ в 2022 году на 68%
  • globallookpress.com
  • © MIT Russia

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал  в кулуарах международной оборонной выставки IDEX 2023 в Абу-Даби.

По словам Мантурова, объем экспорта из России в ОАЭ составил $8,5 млрд (+71%), а импорта — $500 млн (+6%).

«По нашим данным, в 2022 году товарооборот между Россией и ОАЭ вырос на 68% и достиг $9 млрд. Это рекордный уровень в истории отношений между нашими странами... ОАЭ сохранили за собой первое место среди стран арабского мира по объёму товарооборота с Российской Федерацией», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2022 году товарооборот между Россией и Белоруссией, по оценкам Москвы, достиг $43,4 млрд.

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