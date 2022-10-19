«Оружие нового поколения»: как развивается российско-индийская программа по созданию ракет BrahMos

Испытания российско-индийских ракет нового поколения BrahMos намечены на 2024 год. Об этом сообщил управляющий директор компании BrahMos Aerospace Атул Ране. Он отметил, что новая версия крылатой ракеты будет почти вдвое легче старой и сможет запускаться с истребителей Су-30МКИ. В дальнейшем их планируется использовать и на других самолётах, стоящих на вооружении индийских ВВС. По словам аналитиков, совместный проект России и Индии по созданию ракет укрепляет военно-техническое сотрудничество двух стран.

Квалификационные испытания новой российско-индийской сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos NG планируется начать в 2024 году. Об этом сообщил управляющий директор компании BrahMos Aerospace Атул Ране.

«Мы работаем над ракетой нового поколения — BrahMos NG. Сейчас мы работаем над схемой этой ракеты. Ожидается, что защита данного проекта пройдёт скоро в Москве в НПО машиностроения. И мы надеемся, что начнём квалификационные испытания в течение года или полутора лет. Скажем так, в начале 2024 года», — приводит его слова ТАСС.

Запуск ракеты BrahMos с корабля индийских ВМС INS Kochi

AFP

© Indian Defence Ministry

По его словам, новая ракета весит почти вдвое меньше, чем обычная BrahMos.

«Мы пытаемся добиться для неё веса 1330 кг. Дальность полёта составит те же 300 км. Мы хотим, чтобы эта ракета могла запускаться с любого самолёта, стоящего на вооружении Индии», — заявил управляющий директор.

Напомним, масса нынешней версии BrahMos наземного и морского базирования составляет около 3000 кг, авиационного — 2550 кг.

Ране добавил, что новая версия ракеты класса ВrahMos первоначально будет ставиться на истребителях Су-30МКИ.

«В настоящее время мы начинаем работу (по установке ракеты. — RT) на самолёт Су-30МКИ, потому что мы хорошо знаем Су-30», — сказал Ране.

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При этом в перспективе такие ракеты могут устанавливаться и на другие самолёты, находящиеся на вооружении индийских ВВС.

«После того как мы установим эту ракету на Су-30, мы начнём размещать её и на других авиационных платформах, в том числе и на лёгком истребителе Tejas (индийской разработки. — RT), который стоит на вооружении Индии, а также на западных самолётах. Но это будет зависеть от заказчика», — отметил Ране.

Он также сообщил, что данные ракеты могут поставляться на экспорт. Однако продавать их планируется только в те страны, которые будут одобрены Россией и Индией.

Ранее создание новой версии ракеты комментировал и содиректор ВrahMos с российской стороны Александр Максичев. В интервью РИА Новости он сообщил, что новые ракеты могут увеличить заказы на истребители Су-30МКИ и МиГ-29, которые эксплуатируются сегодня в Индии.

«Мы также с нашими партнёрами из НПО машиностроения трудимся над новой авиационной версией ракеты BrahMos NG и уверены, что её, как только она будет готова, можно будет устанавливать на Су-30МКИ и в ещё гораздо больших объёмах — на лёгких истребителях МиГ-29, что даёт шанс получить просто «убийственную» комбинацию, результатом которой станут новые заказы как для BrahMos, так и для производителей самолётов. От этого выиграют все», — сказал Максичев.

На сайте компании BrahMos отмечается, что новая версия ракеты обещает стать «конкурентоспособным комплексом вооружений на мировом рынке ракет». По словам конструкторов, новый боеприпас будет отличать «компактная конфигурация». При этом он сохранит такие важные характеристики, как повышенная скорость, дальность действия, поражающая способность и малозаметность.

Переход на гиперзвук

Стоит отметить, что компания BrahMos также занимается созданием гиперзвуковой версии ракеты, которая будет называться BrahMos II.

«В совместном индийско-российском предприятии BrahMos также ведутся работы над гиперзвуковым вариантом ракеты BrahMos II, в которой бескомпрессорный прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) будет заменён гиперзвуковым ПВРД со сверхзвуковой скоростью потока в камере сгорания, что позволит достичь скорости более 4 Махов», — говорится на сайте организации.

Запуск ракеты BrahMos с истребителя Су-30МКИ

AFP

© INDIAN AIR FORCE

В 2020 году в интервью ТАСС представитель российско-индийского предприятия BrahMos Правин Патхак сообщил, что скорость гиперзвуковой BrahMos сможет достигать 7 Махов.

«В течение всего полёта у ракеты будет работать двигатель. На первом этапе мы рассчитываем на скорость 5—6 Махов, мы достигнем этого намного раньше. На втором этапе, немного позже, мы планируем выйти на 6—7 Махов», — пояснил Патхак.

А управляющий директор Атул Ране в августе 2022 года сообщил, что первые испытания гиперзвуковой BrahMos могут пройти через пять-шесть лет.

«Дизайн гиперзвуковой версии ракеты BrahMos спроектирован обеими сторонами. Когда нам предоставят технологии, мы её создадим. Изначально речь шла о её тестировании в 2021 году, затем в 2024-м. Я считаю, что всё же нужно ещё пять-шесть лет, прежде чем будут проведены первые испытания», — сказал он в интервью ТАСС.

Ране также подчеркнул, что BrahMos II не будет поставляться на экспорт из-за ограничений, наложенных на Индию Режимом контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Согласно соглашению, страна может создать ракету дальностью более 300 км и весом более 500 кг, но не должна передавать эти технологии другим государствам.

Российско-индийский проект

Напомним, ракеты BrahMos — это совместный проект российского ВПК «НПО машиностроения» (Реутов) и Организации оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии.

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Компания Brahmos Aerospace была учреждена в Индии по межправительственному соглашению, подписанному двумя странами 12 февраля 1998 года.

«Компания была учреждена на базе уставного капитала в $250 млн, где доля индийской стороны составила 50,5%, а доля России — 49,5%», — говорится на сайте BrahMos.

В задачи предприятия входят проектирование, разработка, производство и продажа сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos при активном участии консорциума индийского и российского промышленных комплексов.

На базе российской противокорабельной ракеты «Оникс» компанией была создана ракета BrahMos, которую в 2005 году начали ставить на вооружение все боевые корабли индийских ВМС.

Помимо этого, в Индии используются ракеты BrahMos наземного и воздушного базирования. В компании также ведут работу по созданию ракет для запуска с подводных лодок. Как сообщил RT в 2021 году Правин Патхак, пока этот боеприпас не применяется на субмаринах, однако российско-индийское предприятие готово начать поставки таких ракет.

По его словам, BrahMos могут использовать подлодки разных типов, но приоритетным потенциальным носителем являются российские неатомные субмарины проекта «Амур-1650», созданные на базе проекта 677Э.

При этом дальность действия всех вариантов ракеты составляет 290 км. Различные модификации BrahMos предназначены для поражения надводных и наземных целей.

«Оборонное сотрудничество»

По словам аналитиков, ракеты BrahMos NG создаются главным образом для использования на боевых самолётах.

«Нью-Дели хочет получить BrahMos для авиации. И BrahMos NG — это как раз тот вариант, который лучше подойдёт для самолётов, чем просто авиационный вариант старой BrahMos. Эта ракета менее габаритна, но при этом у неё более совершенная система наведения. Кроме того, она новее: всё-таки первой версии BrahMos уже более десяти лет», — пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Пусковая установка ракет Brahmos на параде в Нью-Дели, 2011 год

AFP

© Prakash SINGH

Он также отметил, что все ракеты BrahMos разрабатываются прежде всего для Индии. Россия не планирует их закупать, так как обладает более совершенными образцами ракетной техники, на «базе которых и создавалась BrahMos».

Эксперты обращают внимание на то, что Россия и Индия продолжают развивать совместные проекты в области обороны, несмотря на давление, которое на Нью-Дели оказывает Вашингтон.

«Давление на Индию довольно сильное. Но BrahMos очень важны для Индии, вряд ли они откажутся от таких ракет. Индусы вложились в этот проект достаточно серьёзно. На их территории организовано производство. Так что Индия будет продолжать реализовывать этот проект», — сказал Корнев.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что создание в будущем гиперзвуковой ракеты BrahMos серьёзно укрепит оборонный потенциал Индии.

«Разработка гиперзвукового варианта ракеты BrahMos очень важна, поскольку это оружие нового поколения, ультрасовременное. Создав такое оружие, Индия получит в вопросах применения ракет серьёзное преимущество», — отметил аналитик в беседе с RT.

В целом Юрий Кнутов положительно оценивает эффективность взаимодействия России и Индии в рамках проекта BrahMos.

«Этот проект будет способствовать укреплению российско-индийского оборонного сотрудничества», — заключил аналитик.