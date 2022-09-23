Мощная, лёгкая, сверхзвуковая: в чём уникальность российской крылатой ракеты «Оникс»

20 лет назад арсенал Военно-морского флота России официально пополнился сверхзвуковой крылатой ракетой «Оникс». Это оружие представляет собой унифицированный боеприпас, который может применяться с кораблей, подлодок, береговых комплексов и авиационных носителей. Мощная боевая часть ракеты позволяет выводить из строя любую морскую и наземную цель на дальности до 300 км. В ВМФ России носителями «Оникса» являются некоторые атомные подлодки, почти все надводные корабли новой постройки, а также знаменитые комплексы «Бастион». Боеприпас успешно применялся в Сирии и на Украине. В настоящее время «Оникс» проходит модернизацию. По мнению экспертов, такие ракеты по-прежнему востребованы в ВС РФ для обеспечения надёжной противокорабельной и береговой обороны.

23 сентября 2002 года постановлением правительства России на вооружение Военно-морского флота страны была принята противокорабельная крылатая ракета 3М55 «Оникс». В экспортной модификации она получила наименование «Яхонт».

Боеприпас был разработан специалистами ВПК «НПО машиностроения» (Реутов). В настоящее время это предприятие входит в состав АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

В различных вариантах «Оникс» может применяться подлодками, кораблями различного водоизмещения, стационарными и мобильными комплексами береговой обороны, а также авиацией.

Как заявил в беседе с RT военный эксперт Никита Буранов, принятие на вооружение ВМФ «Оникса» стало большим событием в жизни всей российской армии, так как флот страны получил мощное, практически неуязвимое для средств ПВО-ПРО противника оружие.

«Оникс» — очень грозное оружие. Эта ракета способна огибать рельеф местности и лететь низко над водой, находясь тем самым вне доступа радиолокационных средств противника. Кроме того, у «Оникса» сверхзвуковая скорость. Если вражеские радары её всё-таки зафиксируют, то противоракета за ней вряд ли угонится», — отметил Буранов.

«Уничтожить любую цель»

Работы над «Ониксом» стартовали в 1980-е годы. Как пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, руководство СССР рассчитывало оснастить флот унифицированной высокоэффективной противокорабельной ракетой, способной поражать корабли любого водоизмещения как с моря, так и с земли.

По словам Корнева, попадание одного «Оникса» способно уничтожить корабль класса «корвет» и сделать небоеспособным фрегат. При этом, как рассчитывало советское руководство, носителем такого серьёзного оружия должны были стать в том числе небольшие платформы ВМФ, добавил эксперт.

Испытательный пуск ракеты «Оникс»

© ktrv.ru

«Оникс» начал создаваться в годы холодной войны. СССР требовалось высокоточное противокорабельное оружие для сдерживания натовских ВМС. Большое значение уделялось не только повышению возможностей ВМФ в случае боевых действий на море, но и при обороне береговых объектов от вражеского десанта», — пояснил Корнев.

Никита Буранов также считает, что изначально «Оникс» разрабатывался для борьбы с ВМС Соединённых Штатов и их союзников. Этими ракетами, как рассказал эксперт, планировалось оснащать атомные подлодки проекта 670 «Скат» и морскую авиацию.

«Одна из основных задач советского ВМФ заключалась в охоте за морскими конвоями противника и его авианосными группировками. Призвание «Оникса» — нанесение критического ущерба натовским ВМС. Помимо этого, «Оникс» был необходим ещё и для поражения береговых радиоконтрастных целей», — рассказал Буранов.

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Надводные испытания прототипа «Оникса» проходили на малом ракетном корабле (МРК) «Накат» проекта 1234.7, получившего из-за скромных размеров и мощного вооружения прозвище «зубастый малыш». По итогам испытаний в 1996 году детище «НПО машиностроения» было принято в опытную эксплуатацию.

В это время новейшей сверхзвуковой ракетой заинтересовались в Индии, которая после распада СССР активизировала военно-техническое сотрудничество с Россией. В 1998 году Москва и Нью-Дели учредили совместное предприятие BrahMos Aerospace Pvt. Ltd. На основе «Оникса» была изготовлена PJ-10 BrahMos, приспособленная для пуска с моря, берега и воздуха. Модификации «Оникса» получили широкое распространение в вооружённых силах Индии.

После принятия на вооружение ВМФ нашей страны и с улучшением экономической ситуации в 2000-е годы ракета стала пополнять и российские арсеналы. Сейчас этими боеприпасами оснащаются корабли и подлодки, имеющие специальные транспортно-пусковые контейнеры (ТПК) или универсальные вертикальные пусковые установки 3С14.

«На сегодняшний день «Оникс» может применяться с большинства боевых платформ ВМФ. Из подлодок её носителями являются атомоходы проекта 885/885М, из надводного флота — почти все МРК, корветы и фрегаты», — пояснил Корнев.

В то же время «Оникс» не может применяться с подлодок, на которых установлен комплекс «Калибр-ПЛ», добавил Корнев. Речь идёт о дизель-электрических подлодках проекта 636.3 «Варшавянка» и проекта 677 «Лада».

Ракета «Оникс»

© ktrv.ru

«Стрельбы «Калибрами» из субмарин типа «Варшавянка» и «Лада» выполняются через торпедный аппарат. «Оникс» — более габаритная ракета, чем «Калибр», но она спокойно применяется с широко распространённого в ВМФ надводного комплекса «Калибр-НК», — сказал Корнев.

По данным КТРВ, стартовая масса «Оникса» составляет 3 т, максимальная дальность поражения целей — 300 км, вес боевой части — 200 кг, скорость полёта — 680—750 м/с (2,4—2,7 тыс. км/ч).

Высокие скоростные и манёвренные характеристики «Оникса» достигаются за счёт прямоточного воздушно-реактивного маршевого двигателя и твердотопливной стартово-разгонной установки.

Ракета может запускаться в любую погоду, не имеет ограничений по времени суток, на её работу не влияют природно-климатические условия.

Комплекс бортовой электроники «Оникса» включает автономную инерциальную систему навигации, радиовысотомер, цифровое вычислительное оборудование и радиолокационную систему самонаведения на цель на конечном участке полёта.

«Оникс» — самонаводящийся боеприпас, выполненный по принципу «выстрелил и забыл». Это качество позволяет носителю покинуть огневой рубеж сразу после пуска. Причём, как утверждает разработчик, для успешного поражения ракете требуется передать минимальные данные о цели.

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«Её (ракету «Оникс». — RT) отличает полная автономность боевого применения, высокая сверхзвуковая скорость на всех участках полёта, возможность выбора различных траекторий (низковысотной и комбинированной), а также полная унификация для широкого ряда морских, авиационных и наземных носителей», — говорится на сайте «НПО машиностроения».

Помимо кораблей и подлодок ВМФ, «Оникс» входит в арсенал берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион», который действует в едином контуре с БРК «Бал» и системой шахтного базирования «Утёс».

«Этот дуэт («Бастион» и «Бал». — RT) способен уничтожить любую надводную и береговую цель в пределах зон поражения», — заявил ранее в интервью ТАСС генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

По информации корпорации, «Бастион» способен действовать в условиях «организованного огневого и радиоэлектронного противодействия противника». Комплекс смонтирован на колёсном высокопроходимом шасси МЗКТ-7930 и может размещаться на удалении в 200 км от побережья.

Согласно расчётам Минобороны РФ, один комплекс «Бастион» с четырьмя пусковыми установками способен оборонять побережье на протяжённости более 600 км.

«Время с момента получения приказа на марше до полного развёртывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы», — говорится в материалах военного ведомства.

«Бастион» прошёл боевую обкатку в Сирии в 2016 году и в ходе спецоперации в 2022-м. По данным Минобороны РФ, в арабской республике в 2016 году ракетными пусками из этого БРК был уничтожен ряд объектов бандформирований. В мае и июне этого года несколькими «Ониксами», выпущенными из «Бастионов», были ликвидированы ангары с БПЛА Bayraktar TB2 в районе Одессы.

Востребованное оружие

Последние годы предприятия КТРВ осуществляют модернизацию «Оникса». В открытом доступе нет подробной информации о ходе этих работ, однако из доступных материалов можно сделать вывод, что изменения коснутся главным образом бортовой электроники.

Так, на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском была представлена модернизированная моноимпульсная головка самонаведения (ГСН) экспортного варианта этой ракеты.

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Изделие обеспечивает обнаружение морских и наземных объектов в условиях радиоэлектронного противодействия, проводит селекцию ложных целей, осуществляет её захват и сопровождение.

Как предполагает Дмитрий Корнев, модернизация «Оникса» может осуществляться примерно по тому же сценарию, что и усовершенствование BrahMos. Напомним, российские и индийские специалисты сейчас разрабатывают новую унифицированную ракету, которая будет более скоростной, лёгкой и дальнобойной.

На полях МАКС-2021 главный генеральный менеджер по рекламе, маркетингу и экспорту BrahMos Aerospace Правин Патхак сообщил RT, что новый BrahMos будет весить 1,5 т, а скорость полёта приблизится к гиперзвуковому барьеру, то есть к 5 числам Маха.

Корнев считает, что «Оникс», как и новая российско-индийская ракета, получит более совершенную бортовую электронику, новую топливную смесь, а корпус будет выполнен из лёгких и прочных материалов.

Эксперт обратил внимание, что на вооружении ВС РФ находятся другие, отчасти более современные и дальнобойные ракеты, которые могут применяться по морским целям. В частности, это гиперзвуковые комплексы «Циркон» и «Кинжал». При этом Корнев уверен, что «Оникс» ещё долго будет нести боевую вахту.

«Оникс» — это по-прежнему высокоэффективная современная ракета. Она мощная, сверхзвуковая, и её тяжелее перехватить, чем дозвуковой «Калибр», а по стоимости производства она дешевле, чем новые гиперзвуковые образцы», — пояснил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Никита Буранов. По его словам, «Оникс» продемонстрировал высокую эффективность в ходе спецоперации и сохраняет большое значение для надёжного обеспечения береговой обороны.

«Всегда проще улучшить отлаженное производство ракеты, чем организовывать новое. Поэтому, я думаю, «Оникс» пройдёт ещё не через одну модернизацию. Это высокоточное оружие хорошо показало себя в боевых условиях. Сейчас такие ракеты очень востребованы, и наша промышленность, уверен, продолжит передавать их флоту», — подытожил Буранов.