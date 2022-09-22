Дальнобойное оружие: какие снайперские винтовки разрабатываются в России

Новейшая российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон калибра .375 впервые в мире поразила цель на дистанции 5117 м, сообщили в компании «Промтехнология». Отмечается, что на такой дальности винтовка в принципе может работать по групповым целям. Сейчас в России активно работают над созданием снайперских винтовок и другие производители. Так, в этом году в войска должна поступить винтовка СВЧ от концерна «Калашников», а SVLK-14S «Сумрак», DXL-5 «Опустошитель» и TSVL-8 M1 «Сталинград» компании Lobaev Arms уже используются в ходе спецоперации на Украине. По словам экспертов, наличие разных производителей подобного оружия увеличивает конкуренцию, что положительно сказывается на качестве конечной продукции.

Новая российская крупнокалиберная снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон калибра .375 (9,53 мм) впервые в мире поразила цель на дистанции больше 5 км, сообщили в компании-производителе оружия «Промтехнология».

«Задачей этих стрельб было показать возможности винтовки ORSIS-CT20 в калибре .375 CheyTac. Дистанцию в 5117 м таким калибром «закрыли» впервые в мире, — приводит ТАСС заявление компании. — Бумажная мишень имела размеры 3 х 3 метра. Расстояние между пробоинами по горизонтали 1,6 м — около 1 МОА (угловая минута), по вертикали — 1,2 м (меньше 1 МОА) при ветре 5 м/с. Что подтверждает, что по одиночной цели работать — удача, а по групповой — вполне реально».

Представитель «Промтехнологии» добавил, что размер мишени был обусловлен необходимостью её визуального обнаружения на такой дистанции.

Напомним, ещё в июне 2020 года сообщалось, что российские силовые структуры возьмут на испытания винтовку ORSIS-CT20. О результатах этих тестов в открытых источниках информации нет.

По словам обозревателя журнала «Огневой рубеж» Александра Бутырина, поражение цели на дистанции свыше 5 км — очень хороший показатель для винтовки ORSIS с точки зрения испытания её дальнобойности.

«Если говорить о стрельбе на такую дальность в реальных боевых условиях, то это вопрос очень спорный. В реальных боевых действиях поразить цель на таком расстоянии крайне трудно. Это в том числе обусловлено рельефом. Вряд ли будет ровное пространство без каких-то препятствий, преград на протяжении 5 км», — пояснил собеседник RT.

По его словам, подобные испытания проводятся в идеальных условиях, чтобы показать максимально возможную дальность оружия.

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«В реальной же обстановке винтовку будут использовать, по моему мнению, на 1000—1500 м максимум», — полагает специалист.

Схожего мнения придерживается офицер запаса, преподаватель огневой подготовки Владимир Курта.

«Актуальность таких характеристик, конечно, зависит от местности. Но такая дальность показывает класс винтовки: если винтовка на 5 км так стреляет, то она даёт очень хорошую кучность на рабочую область 1—1,5 км», — заявил специалист в разговоре с RT.

«Сумрак», «Опустошитель» и T-5000

Компания «Промтехнология» также выпускает высокоточные снайперские винтовки ORSIS T-5000. Это многозарядное оружие с ручным перезаряжанием, продольно-скользящим поворотным затвором и двумя боевыми упорами, предназначенное для универсального применения.

Производитель подчёркивает, что характеристики винтовки позволяют обеспечить высокую точность стрельбы на дальних дистанциях — до 1500 м с патроном калибра .338 LM (8,6 x 70 мм). Также отмечается высокий уровень комфорта стрелка в процессе подготовки выстрела, в фазе выстрела и отдачи, быстрый возврат оружия на линию прицеливания, его высокая надёжность и эргономика.

Винтовка ORSIS SE T-5000

© osiris.com

По словам аналитиков, сейчас в России сразу несколько производителей активно занимаются разработкой снайперских винтовок. Так, в августе президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что уже в этом году в войска начнёт поступать новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену знаменитой СВД.

Испытания СВЧ успешно завершились в октябре 2021-го. Её прицельная дальность достигает 1200 м. Винтовка может изготавливаться в трёх модификациях под патроны 7,62 х 54 мм, 7,62 х 51 мм и 8,6 х 70 мм. Ёмкость стандартного магазина — десять патронов. Магазины увеличенной ёмкости вмещают 15 или 20 патронов.

Помимо этого, в войска уже начали поступать снайперские винтовки компании Lobaev Arms. Так, 20 сентября стало известно, что снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уничтожили несколько десятков высокоприоритетных целей из сверхдальнобойных SVLK-14S «Сумрак».

«На сегодняшний день винтовки Lobaev Arms, которые применяются союзными силами в специальной военной операции, показывают высокую результативность. В частности, из SVLK-14S «Сумрак» уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой», — приводит РИА Новости заявление компании.

SVLK-14S «Сумрак» разработана под калибр .408 CheyTac и .375 CheyTac. В зависимости от типа патрона дальность поражения составлять до 2,5 тыс. м и 3 тыс. м соответственно.

Длина «Сумрака» составляет 1600 мм, масса — 9,7 кг. Модель сделана из углепластика, кевлара и стекловолокна и «специально рассчитана на использование с таким мощным боеприпасом, как CheyTac», подчёркивают в компании.

Винтовка SVLK-14S «Сумрак»

© lobaevarms.ru

В Lobaev Arms также заявили, что в ходе СВО снайперские подразделения используют и другие винтовки компании. В частности, речь идёт о DXL-5 «Опустошитель» и TSVL-8 M1 «Сталинград».

Крупнокалиберная винтовка DXL-5 «Опустошитель» также рассчитана на использование патронов разного калибра.

«Одна затворная группа обеспечивает работу сразу нескольких калибров с разными базовыми гильзами: 99-мм гильза натовская (12,7 х 99 или .50 BMG) и 108-мм (12,7 х 108) — отечественная... Реализация этого свойства заключается в возможности использовать тот боеприпас, который под рукой. Под конкретную задачу можно использовать как отечественный патрон, так и натовский», — пояснили в компании, пояснив, что «вопрос с калибром» решается заменой ствола.

Максимальная эффективная дальность DXL-5 составляет около 2300 м. Длина в зависимости от модификации варьируется от 1280 мм до 1555 мм, а вес составляет 13 кг.

В свою очередь, максимальная эффективная дальность TSVL-8 M1 «Сталинград» — 1600 м. Длина оружия может составлять от 1045 мм до 1290 мм. Вес — 7,4 кг. По словам разработчиков, винтовка также сделана по модульной схеме и рассчитана на использование патронов .338 LM и .300 WM.

«СВО придала интенсивности разработке оружия»

По словам аналитиков, наличие разных производителей снайперских винтовок повышает конкуренцию в этой области, что положительно сказывается на качестве конечной продукции. Как отмечает Владимир Курта, военные сегодня заинтересованы в поставках широкой номенклатуры снайперского оружия.

«Должна быть линейка снайперских винтовок в зависимости от выполняемой задачи. Есть задачи, для которых необходим полуавтомат — СВД. Есть задачи, для которых необходимы «болтовики» (винтовки с ручным перезаряжанием. — RT): СВ-98, «Сумрак», ORSIS. Точно так же варьируются и калибры винтовок. Всё это зависит от выполняемой задачи», — пояснил аналитик.

DXL-5 «Опустошитель»

© lobaevarms.ru

В свою очередь, Александр Бутырин считает, что в ВС РФ по-прежнему доминирует снайперская винтовка Драгунова, а так называемых высокотактических винтовок на вооружении находится пока не так много.

«СВД ещё долго не уйдёт с вооружения в силу экономических обстоятельств — их достаточно много находится в войсках и на складах, а потому отказываться в одночасье от неё не будут. Мы используем её в разных модификациях. Однако она уже устарела. С учётом тенденций и времени нужна новая винтовка, поэтому отечественный ВПК сегодня работает над этой проблемой», — заявил эксперт.

Он добавил, что спецоперация на Украине в известной степени интенсифицировала работы в этом направлении.

«СВО придала интенсивности разработке снайперского оружия. Любые боевые действия всегда стимулируют оборонно-промышленный комплекс, заставляют его развивать и усиливать свою работу», — заключил Бутырин.